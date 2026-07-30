AMSAFE inició una jornada de protesta y anunció nuevas medidas para agosto

La delegación Las Colonias de AMSAFE llevó adelante este jueves una jornada de protesta en simultáneo con la delegación de Esperanza y la subdelegación de San Carlos, en el marco del plan de lucha definido tras el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

La actividad consistió en una intervención artística sobre banderas, que posteriormente serán exhibidas con el objetivo de visibilizar los reclamos del sector docente. La iniciativa forma parte de una serie de acciones resueltas en la asamblea provincial realizada luego de la votación del pasado 24 de julio, en la que cerca de 20.000 docentes rechazaron la oferta paritaria.

La Delegada Seccional de AMSAFE Las Colonias, Claudia Medina, explicó que las medidas continuarán durante todo el mes de agosto con distintas jornadas de protesta enfocadas en los principales reclamos del gremio. Entre ellos mencionó la situación salarial, el sistema jubilatorio, la obra social IAPOS y las problemáticas que atraviesan las escuelas técnicas, vinculadas a la reducción de cargos y la falta de presupuesto.

Además, confirmó que el sindicato adherirá al paro nacional convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, ya que AMSAFE integra esa organización gremial a nivel nacional.

Cuestionamientos al proceso paritario

Durante la conferencia, Claudia Medina cuestionó la forma en que el Gobierno provincial presentó la propuesta salarial, señalando que fue anunciada públicamente antes de iniciarse la reunión paritaria, una situación que calificó como inédita.

En ese sentido, adelantó que AMSAFE iniciará acciones legales al considerar que la negociación paritaria debe ser el ámbito exclusivo para discutir las condiciones laborales y salariales, y que la difusión anticipada de la oferta limita las posibilidades de diálogo entre las partes.

La dirigente también sostuvo que el porcentaje de aumento informado oficialmente "no refleja la realidad" de todos los docentes, ya que incluye sumas no remunerativas que no alcanzan a los jubilados ni a la totalidad de los trabajadores activos.

Asimismo, recordó que, de las diez negociaciones paritarias mantenidas con la actual gestión provincial, ocho terminaron siendo implementadas por decreto, lo que —según expresó— debilita el proceso de negociación colectiva.

Preocupación por la situación del sector

Claudia Medina manifestó que el ánimo de los docentes es de "mucho desánimo" debido al deterioro del poder adquisitivo. Indicó que numerosos trabajadores deben desempeñar otras actividades para complementar sus ingresos y cuestionó el sistema de presentismo vigente, al considerar que obliga a muchos docentes a asistir a sus lugares de trabajo incluso cuando atraviesan problemas de salud.

También expresó su preocupación por una de las medidas planteadas durante la negociación, relacionada con la cobertura del presentismo a través de IAPOS para determinados casos médicos, iniciativa que calificó como "una situación muy particular".

Finalmente, la dirigente agradeció el acompañamiento de los afiliados, los docentes jubilados y de la comunidad, y destacó la trayectoria histórica de la organización sindical.

"AMSAFE cumplirá cien años dentro de dos años. Nuestra lucha no comenzó ahora, sino que lleva décadas, y seguimos de pie gracias al compromiso de nuestros afiliados y al respaldo de la comunidad", concluyó.