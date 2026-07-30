AMSAFE inició una jornada de protesta y anunció nuevas medidas para agosto

La delegación Las Colonias de AMSAFE llevó adelante este jueves una jornada de protesta en simultáneo con la delegación de Esperanza y la subdelegación de San Carlos, en el marco del plan de lucha definido tras el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.
Videos30 de julio de 2026

La delegación Las Colonias de AMSAFE llevó adelante este jueves una jornada de protesta en simultáneo con la delegación de Esperanza y la subdelegación de San Carlos, en el marco del plan de lucha definido tras el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

La actividad consistió en una intervención artística sobre banderas, que posteriormente serán exhibidas con el objetivo de visibilizar los reclamos del sector docente. La iniciativa forma parte de una serie de acciones resueltas en la asamblea provincial realizada luego de la votación del pasado 24 de julio, en la que cerca de 20.000 docentes rechazaron la oferta paritaria.

La Delegada Seccional de AMSAFE Las Colonias, Claudia Medina, explicó que las medidas continuarán durante todo el mes de agosto con distintas jornadas de protesta enfocadas en los principales reclamos del gremio. Entre ellos mencionó la situación salarial, el sistema jubilatorio, la obra social IAPOS y las problemáticas que atraviesan las escuelas técnicas, vinculadas a la reducción de cargos y la falta de presupuesto.

Además, confirmó que el sindicato adherirá al paro nacional convocado por CTERA para el próximo lunes 3 de agosto, ya que AMSAFE integra esa organización gremial a nivel nacional.

Cuestionamientos al proceso paritario

Durante la conferencia, Claudia Medina cuestionó la forma en que el Gobierno provincial presentó la propuesta salarial, señalando que fue anunciada públicamente antes de iniciarse la reunión paritaria, una situación que calificó como inédita.

En ese sentido, adelantó que AMSAFE iniciará acciones legales al considerar que la negociación paritaria debe ser el ámbito exclusivo para discutir las condiciones laborales y salariales, y que la difusión anticipada de la oferta limita las posibilidades de diálogo entre las partes.

La dirigente también sostuvo que el porcentaje de aumento informado oficialmente "no refleja la realidad" de todos los docentes, ya que incluye sumas no remunerativas que no alcanzan a los jubilados ni a la totalidad de los trabajadores activos.

Asimismo, recordó que, de las diez negociaciones paritarias mantenidas con la actual gestión provincial, ocho terminaron siendo implementadas por decreto, lo que —según expresó— debilita el proceso de negociación colectiva.

Preocupación por la situación del sector

Claudia Medina manifestó que el ánimo de los docentes es de "mucho desánimo" debido al deterioro del poder adquisitivo. Indicó que numerosos trabajadores deben desempeñar otras actividades para complementar sus ingresos y cuestionó el sistema de presentismo vigente, al considerar que obliga a muchos docentes a asistir a sus lugares de trabajo incluso cuando atraviesan problemas de salud.

También expresó su preocupación por una de las medidas planteadas durante la negociación, relacionada con la cobertura del presentismo a través de IAPOS para determinados casos médicos, iniciativa que calificó como "una situación muy particular".

Finalmente, la dirigente agradeció el acompañamiento de los afiliados, los docentes jubilados y de la comunidad, y destacó la trayectoria histórica de la organización sindical.
"AMSAFE cumplirá cien años dentro de dos años. Nuestra lucha no comenzó ahora, sino que lleva décadas, y seguimos de pie gracias al compromiso de nuestros afiliados y al respaldo de la comunidad", concluyó.

ScreenHunter_155
ScreenHunter_156
Te puede interesar
El Hospital Pedro Suchón renovó su comisión y lanzó un programa de actividades por sus 130 años

El Hospital Pedro Suchón renovó su comisión y lanzó un programa de actividades por sus 130 años

Videos25 de julio de 2026
Con la participación de 15 instituciones de San Carlos Centro, quedó conformada la nueva Comisión de Apoyo del Hospital Pedro Suchón. Además, se presentaron las actividades que se desarrollarán en el marco del 130° aniversario de la institución, entre ellas un concurso para escuelas, una muestra fotográfica y un Sunset Solidario destinado a recaudar fondos para el nuevo sector de rehabilitación.
Último momento: Accidente de tránsito

Accidente de tránsito

Videos20 de julio de 2026
Una persona sufrió lesiones y debió ser trasladada por Bomberos Voluntarios luego de un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 9:30 de este lunes en la intersección de las calles Moreno y Lheritier, en la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
La Asociación Saboyana recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Videos15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.
Principio de incendio en una garrafa de gas

Principio de incendio en una garrafa de gas

Videos14 de julio de 2026
Un principio de incendio se registró al mediodía de este martes en una vivienda ubicada en calle Sarmiento 1782 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Lo más visto
OSTTA- inst

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas26 de julio de 2026
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política29 de julio de 2026
El día 30 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
ScreenHunter_152

Comienza una obra clave: Desagüe pluvial de calle López y Planes

Locales30 de julio de 2026
La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Lisandro Enrico, y el Secretario de Recursos Hídricos Nicolás Mijich, firmaron un convenio para la entrega de un aporte económico destinado a la ejecución de la obra de desagüe pluvial sobre calle López y Planes.