La plaza San Martín volvió a teñirse de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que le aseguró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, desató una verdadera fiesta en la plaza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro. 
Videos15 de julio de 2026

La victoria de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que le aseguró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026, desató una verdadera fiesta en la plaza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro.

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, cientos de vecinos comenzaron a llegar a la plaza principal para celebrar una nueva hazaña de la Albiceleste.

Con camisetas, banderas, bombos y cornetas, familias enteras, grupos de amigos y jóvenes coparon el tradicional punto de encuentro para compartir la alegría de una clasificación histórica. Los cánticos dedicados a la Selección y el inconfundible "¡Dale campeón!" se hicieron escuchar durante toda la tarde, mientras una larga caravana de autos recorría las calles haciendo sonar sus bocinas.

En la plaza, el clima fue de celebración permanente. Los vecinos se abrazaron, cantaron y alentaron como si estuvieran en la cancha, demostrando una vez más la pasión que despierta la Selección Argentina. 
Ahora, la expectativa está puesta en la gran final frente a España, donde Argentina buscará conquistar un nuevo título mundial y seguir escribiendo una de las páginas más gloriosas de su historia futbolística.

Te puede interesar
La Asociación Saboyana recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Videos15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.
Principio de incendio en una garrafa de gas

Principio de incendio en una garrafa de gas

Videos14 de julio de 2026
Un principio de incendio se registró al mediodía de este martes en una vivienda ubicada en calle Sarmiento 1782 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
San Carlos Sud celebró el Día de la Independencia

San Carlos Sud celebró el Día de la Independencia con una multitudinaria jornada de tradiciones y cultura

Videos10 de julio de 2026
La Plaza "27 de Septiembre" fue escenario de los festejos organizados por la Comuna de San Carlos Sud en conmemoración del 210.º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. La propuesta reunió a vecinos y visitantes en una tarde que combinó música, danzas folklóricas, actividades recreativas y la presentación oficial del Taller Comunal de Danzas Folklóricas.
Se conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto patrio

Se conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto patrio

Videos09 de julio de 2026
La Comuna de San Carlos Sud organizó este jueves 9 de Julio un emotivo acto en conmemoración del Día de la Independencia en la Plaza 27 de Septiembre, reuniendo a autoridades, instituciones educativas, representantes de entidades locales y vecinos para rendir homenaje a los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina.
Lo más visto
ScreenHunter_061

Principio de incendio en una garrafa de gas

Policiales14 de julio de 2026
Un principio de incendio se registró al mediodía de este martes en una vivienda ubicada en calle Sarmiento 1782 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
ScreenHunter_065

Más capacitaciones gratuitas en oficios

Locales15 de julio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
ScreenHunter_067

La Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla

Locales15 de julio de 2026
Con un emotivo acto conmemorativo, la Asociación Saboyana de la Colonia San Carlos recordó este martes 14 de julio un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, acontecimiento que marcó el inicio de la Revolución Francesa en 1789 y que representa uno de los hechos más trascendentes en la historia de la lucha por la libertad y la igualdad. La ceremonia también rindió homenaje a la herencia saboyana, profundamente arraigada en la región.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política15 de julio de 2026
El día 16 de Julio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 