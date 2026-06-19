El sueño de la familia Tossone se hizo realidad con la entrega de su nueva vivienda

El Gobierno de San Carlos Centro concretó este viernes la entrega de una nueva vivienda correspondiente a la operatoria “Lote Propio”, permitiendo que la familia Tossone pueda cumplir el anhelado sueño de la casa propia.

El acto de entrega de llaves se llevó a cabo durante la mañana de este viernes en el domicilio ubicado en calle Córdoba 1019, con la presencia de autoridades municipales, amigos y familiares.

En la oportunidad, Sebastián Tossone expresó su emoción por este importante momento, destacando la satisfacción de poder acceder a su vivienda y agradeciendo el acompañamiento recibido durante todo el proceso.

Por su parte, el intendente Juan José Placenzotti resaltó la continuidad de las políticas habitacionales impulsadas por el municipio, subrayando que cada nueva entrega representa la concreción de un proyecto de vida para las familias sancarlinas y el resultado de un trabajo sostenido para brindar soluciones habitacionales a los vecinos.

De esta manera, una nueva familia de San Carlos Centro comienza una nueva etapa, haciendo realidad el sueño de contar con su hogar propio.