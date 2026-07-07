Multitudinario festejo en Plaza San Martín tras la clasificación de Argentina a cuartos de final

La victoria de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto desató una verdadera fiesta popular en todo el país.

Apenas el árbitro marcó el final del encuentro, miles de hinchas salieron a las calles para celebrar una nueva clasificación del conjunto albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.

Con camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y bocinazos, familias enteras, grupos de amigos y simpatizantes de todas las edades se concentraron en la plaza San Martín de la ciudad de San Carlos Centro, para compartir la alegría por un triunfo que mantuvo en vilo a los argentinos hasta el último minuto.

La celebración estuvo marcada por cánticos dedicados al seleccionado nacional, caravanas de vehículos y un clima de entusiasmo que se extendió durante horas.

Con la clasificación asegurada, la ilusión mundialista se renueva. Ahora, todas las miradas están puestas en el próximo compromiso, donde Argentina buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo y continuará alimentando el sueño de conquistar un nuevo título.