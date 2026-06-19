El Club Deportivo Unión Progresista será sede de un Torneo de patín de la Zona Norte

El Club Deportivo Unión Progresista recibirá el sábado 27 y domingo 28 de junio una nueva fecha del certamen regional, gracias a su condición de institución federada dentro de la Zona Norte.
Videos19 de junio de 2026

El Club Deportivo Unión Progresista recibirá el sábado 27 y domingo 28 de junio una nueva fecha del certamen regional, gracias a su condición de institución federada dentro de la Zona Norte.

El sábado y domingo, las instalaciones del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud albergarán un importante torneo de patín correspondiente a la Zona Norte, un circuito que reúne a deportistas de distintas localidades de la región.

La actividad fue presentada por integrantes de la disciplina la Técnica Nacional de Patín Alejandra Moreira y la Delegada de Competencia de Patín Vanesa Wurgler, quienes destacaron la importancia de que la institución pueda ser sede de este tipo de competencias gracias a su afiliación y participación dentro de la federación de la Zona Norte.

Durante las dos jornadas competirán patinadoras de diferentes categorías, en un encuentro que permitirá mostrar el crecimiento de la disciplina y el trabajo que se realiza a lo largo del año en los clubes de la región.
Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañar el evento y brindar su apoyo a los deportistas que formarán parte de la competencia.

La realización de este torneo reafirma el papel del Club Deportivo Unión Progresista como uno de los espacios habilitados para recibir competencias oficiales, fortaleciendo además la actividad deportiva y social de San Carlos Sud y la región.

Cabe destacar que participarán en esta competencia de patín individual patinadoras del Club Progresista. 

Te puede interesar
Colisión entre un auto y una moto

Colisión entre un auto y una moto

Videos12 de junio de 2026
En la tarde de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Sarmiento y San Luis de la ciudad de San Carlos Centro.
Chocó contra un árbol

Chocó contra un árbol

Videos31 de mayo de 2026
El incidente ocurrió cerca de la hora 11:30 de este domingo, en calle Lheritier 665 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Choque entre un auto y una bicicleta

Choque entre un auto y una bicicleta

Videos26 de mayo de 2026
En el accidente de tránsito que ocurrió en Estanislao López y Moreno de San Carlos Centro, un auto y una bicicleta colisionaron alrededor de las 12:45 de este martes.
Lo más visto