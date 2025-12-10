Australia prohíbe las redes sociales a menores de 16 años

Locales09 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
Tecnología03 de diciembre de 2025
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
Necrológicas05 de diciembre de 2025
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
Policiales08 de diciembre de 2025
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Locales08 de diciembre de 2025
Sentir ya no sólo brinda servicios de sepelios ya que comenzó a integrar una estructura mucho más grande.
Locales09 de diciembre de 2025
Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos. 2005 - 9 de Diciembre - 2025
Política09 de diciembre de 2025
A continuación se detalla la denuncia policial presentada por la Concejal Electa Lucía Paporello en virtud de los hechos de violencia y discriminación que sufrió dentro del recinto del Concejo Municipal durante la sesión preparatoria de carácter público desarrollada en el día de la fecha:
Polideportivo09 de diciembre de 2025
El Club Atlético Argentino celebra el reciente logro deportivo alcanzado por su categoría U15, que se consagró campeona de la Copa de Plata de la Asociación Santafesina de Básquet.
Política09 de diciembre de 2025
El día 10 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. b) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La inscripción al Registro Único de Aspirantes para Guarda Adoptiva será online desde el 10 al 20 de diciembre del corriente año. Para ello deberán completar el formulario con la documentación requerida.