Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT, League Of Legends y más

Decenas de servicios digitales sufrieron interrupciones a nivel mundial por fallos en la red de Cloudflare, lo que dejó sin acceso a millones de usuarios. Según informó la propia empresa, se está investigando una anomalía que impide el funcionamiento adecuado de aplicaciones y sitios, asegurando que “los consumidores se pueden encontrar con errores” en sitios web.

Este martes 18 de noviembre, usuarios comenzaron a notar que X, anteriormente conocida como Twitter, era inaccesible, impidiendo la visualización de publicaciones en todo el mundo.

No solo la red social de Elon Musk resultó afectada: otras aplicaciones como Letterboxd, la propia Downdetector (cuya función es detectar caídas de servicios) y varios servicios internos de Cloudflare experimentaron bloqueos, impidiendo el acceso a usuarios.

La situación se agravó cuando usuarios de ChatGPT informaron de dificultades para utilizar la herramienta de inteligencia artificial, vinculando también la incidencia con los problemas de Cloudflare. En paralelo, los videojuegos también se han visto afectados: League of Legends registró numerosos fallos de conexión, y con ello, la imposibilidad de que muchos jugadores accedieran a sus partidas.

Qué está pasando con Cloudflare



El primer aviso surgió cuando usuarios de X empezaron a reportar problemas de acceso, en especial para utilizar la aplicación en su versión de escritorio. En muchos casos, las publicaciones no cargaban, resultaba imposible actualizar el contenido y los elementos multimedia, como vídeos e imágenes, dejaron de estar disponibles.

Mientras tanto, herramientas especializadas como Downdetector reportaban el aumento incidencias registradas, aunque luego esta misma plataforma presentó fallas y ha tenido interrupciones en sus servicios.

“Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones”, informó en un comunicado la compañía.

Inicialmente, el fallo parecía limitarse al soporte técnico, pero la complejidad del problema se hizo más grande con el paso de los minutos.

Las interrupciones también se reportaron en otros servicios populares como Letterboxd, plataformas basadas en inteligencia artificial como ChatGPT, y una variedad de medios de comunicación, como Forocoches, Resetera y el agregador de noticias Menéame, que mostró un “error de servidor interno” vinculado explícitamente a la falla de la red de Cloudflare.

En cuanto a videojuegos, se documentaron errores severos en la conectividad de League of Legends. Múltiples jugadores experimentaron interrupciones que les impidieron iniciar partidas, dejando evidente que se trataba de un fallo global.

Por qué Cloudflare está presentado fallas globales

Pese al alcance global del incidente, la causa original aún no ha sido clara en las primeras horas. Las primeras informaciones apuntaron a un fallo durante tareas de mantenimiento programado por Cloudflare, aunque la empresa no dio los detalles exactos.

“Cloudflare había programado un mantenimiento durante el día de hoy en diferentes áreas del mundo, pero sus servidores parecen no haber respondido bien a dichas tareas”, reportó ADSLZone. Lo que indicaría que se trata de una combinación de factores, en los que la empresa está trabajando para resolver.

La incertidumbre se ha agravado porque varias páginas especializadas en detectar caídas, como Downdetector y Down for Everyone or Just Me, también sufrieron incidentes por la dependencia de la infraestructura de Cloudflare. Así, comprobar el estado real de muchos servicios es aún más difícil y, ante la interrupción de los servicios, se hace más complicado confiar en los datos reportados por estas plataformas.

Ante estos errores, lo único que pueden hacer los usuarios es esperar a que la situación se normalice y puedan ingresar a sus cuentas, ya que es una falla en la que los clientes no pueden hacer nada, solo tener paciencia y estar pendientes de la recuperación de los servicios.

