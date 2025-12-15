Google lanzó una nueva función para traducciones en vivo

Google dio un paso significativo para eliminar las barreras del idioma al lanzar una nueva función en su aplicación Traductor que permite a los usuarios escuchar traducciones en tiempo real. Esta característica innovadora utiliza cualquier modelo de auriculares para que el usuario reciba la traducción inmediata de una conversación, conferencia o película extranjera directamente en su oído.

Una de las principales ventajas de esta nueva herramienta es que mantiene las cualidades naturales del discurso. La función preserva “el tono, el énfasis y el ritmo originales del hablante”, lo que permite obtener traducciones más naturales y claras, recibidas “palabra por palabra”. Esto contribuye a que las conversaciones sean más fluidas y sencillas de seguir.

Para utilizar esta funcionalidad, los usuarios solo necesitan colocarse los auriculares, abrir la app Traductor en su dispositivo, seleccionar “Traducción en vivo” y elegir los idiomas de la conversación. La aplicación detectará automáticamente cuándo termina un idioma y comienza el otro. Además, el usuario puede escuchar una traducción con solo pulsar sobre cualquier parte del texto traducido que aparece en pantalla.

Google indicó que esta versión beta ya se encuentra disponible en la app Traductor para dispositivos Android en Estados Unidos, México e India. La función es compatible con más de 70 idiomas y opera con cualquier par de auriculares. Se espera que esta funcionalidad se extienda a dispositivos iOS y a más países a lo largo del año 2026.

Además de la traducción en vivo, la aplicación Traductor incorpora otras funciones avanzadas de Gemini para mejorar la interpretación de frases complejas, como modismos, expresiones locales y jergas. Por ejemplo, en lugar de una interpretación literal de un modismo en inglés como “stealing my thunder”, ahora la app proporciona una traducción que refleja el verdadero sentido de la expresión, analizando el contexto y ofreciendo una versión más fiel.

Fuente: Nexofin





