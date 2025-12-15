Incendio en una casa

Te puede interesar

Comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” Videos 13 de diciembre de 2025 El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.

Asumió la nueva Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta Videos 11 de diciembre de 2025 En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.

Lucía Paporello “Fui censurada, esto es lo que tenía para decir” Videos 11 de diciembre de 2025 La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.

Asumieron Concejales en el Cuerpo Legislativo Videos 10 de diciembre de 2025 El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.

La Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó su gestión Videos 10 de diciembre de 2025 En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.

Choque entre una moto y una camioneta Videos 08 de diciembre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.

Acuerdo UE-Mercosur: una oportunidad para Santa Fe Videos 01 de diciembre de 2025 En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.