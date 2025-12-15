Incendio en una casa

Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.

Videos15 de diciembre de 2025

Cerca de la hora 22:45 de este domingo, y por causas que se desconocen, se originó un incendio en un domicilio. Bomberos trabajaron en el lugar. 

