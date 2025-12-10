La Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó su gestión

Asumieron Concejales en el Cuerpo LegislativoVideos10 de diciembre de 2025
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.Videos10 de diciembre de 2025
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
En la oportunidad la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó nuevamente su gestión que inició en el año 2021.
Cabe destacar que también renovó su mandato en el año 2023 y que continuará hasta el año 2027, cumpliéndose de esta manera tres periodos en el poder.
La nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 que acompañan a la mandataria son:
COMISIÓN COMUNAL TITULARES:
1- FLORENCIA PRIMO
2- Mauricio Colombo
3- Carolina Milono
4- Sergio Figlia
5- Anabel Giorgis
COMISIÓN COMUNAL SUPLENTES:
1- Federico Ecenarro
2- Elisabet Klotz
3- Pablo Martínez
4- Marianela Petroselli
5- Daniel Imhoff
CONTRALORES DE CUENTAS TITULARES:
1- Juan Manuel Tami
2- María Dolores Cooke
3- Nahuel Maglia
CONTRALORES DE CUENTAS SUPLENTES:
1- Sabrina Enría
2- Franco Puz
3- Norma Noro
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.
En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.
En horas de la mañana de este martes, el Intendente Juan José Placenzotti se reunió con la Directora del Jardín Nº85 Mariel Müller y recorrió las obras realizadas con el Fondo de Asistencia Educativa en el lugar mencionado.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar.
La sección de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y la empresa de viajes SETIL realizaron un evento este jueves, en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual.
Ocurrió cerca de la hora 11:30 de este martes, en Mitre y 25 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, un accidente de tránsito.
La Muestra “HABEMUS PAPAM”, de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
Sentir ya no sólo brinda servicios de sepelios ya que comenzó a integrar una estructura mucho más grande.
A continuación se detalla la denuncia policial presentada por la Concejal Electa Lucía Paporello en virtud de los hechos de violencia y discriminación que sufrió dentro del recinto del Concejo Municipal durante la sesión preparatoria de carácter público desarrollada en el día de la fecha:
El Club Atlético Argentino celebra el reciente logro deportivo alcanzado por su categoría U15, que se consagró campeona de la Copa de Plata de la Asociación Santafesina de Básquet.
El día 10 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. b) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO inauguró recientemente la Ermita “Nuestra Señora Gaucha del Mate” en la Plazoleta del Centro Comunitario “Barrio Oeste” (Tomás Lubary y Pasaje Juan Manuel de Rosas).
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa impulsando la práctica del Vóley Playero en el Playón de Arena del Paseo Parque de la Ciudad, espacio que, por sus dimensiones, permite el juego en dos canchas de manera simultánea.
El Club Atlético Argentino informa que su categoría Sub15 de fútbol femenino se consagró campeona de la Copa de Oro en el Torneo Albito, organizado por el Club Gimnasia y Tiro de Salta.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.
La ley obliga a las plataformas a bloquear a usuarios menores de 16 años y fija sanciones millonarias para quienes no cumplan. Marca un cambio de paradigma mundial.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.