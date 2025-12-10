La Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó su gestión

En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.

En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud. 

En la oportunidad la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó nuevamente su gestión que inició en el año 2021.

Cabe destacar que también renovó su mandato en el año 2023 y que continuará hasta el año 2027, cumpliéndose de esta manera tres periodos en el poder.

La nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 que acompañan a la mandataria son: 

COMISIÓN COMUNAL TITULARES:

1- FLORENCIA PRIMO

2- Mauricio Colombo

3- Carolina Milono

4- Sergio Figlia

5- Anabel Giorgis

COMISIÓN COMUNAL SUPLENTES:

1- Federico Ecenarro

2- Elisabet Klotz

3- Pablo Martínez

4- Marianela Petroselli

5- Daniel Imhoff

 CONTRALORES DE CUENTAS TITULARES:

1- Juan Manuel Tami

2- María Dolores Cooke

3- Nahuel Maglia

CONTRALORES DE CUENTAS SUPLENTES:

1- Sabrina Enría

2- Franco Puz

3- Norma Noro

