Muestra “HABEMUS PAPAM”

La Muestra “HABEMUS PAPAM”, de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.

Videos06 de noviembre de 2025

La Muestra "HABEMUS PAPAM", de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos. 

La exposición que recorre el mundo en homenaje al Primer Papa Argentino fallecido en Abril de este año, llegó a nuestra ciudad, de manera inédita y exclusiva, gracias a la adquisición por parte del Municipio de las nueve reproducciones que la integran, convirtiéndonos en el primer y único punto de exhibición de estas pinturas en todo el territorio santafesino.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política05 de noviembre de 2025

El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

