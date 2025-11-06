Se habilitó la Nueva Iluminación de la Torre del Templo San Carlos Borromeo en los Festejos PatronalesVideos05 de noviembre de 2025
La Muestra "HABEMUS PAPAM", de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.Videos06 de noviembre de 2025
La Muestra “HABEMUS PAPAM”, de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
La exposición que recorre el mundo en homenaje al Primer Papa Argentino fallecido en Abril de este año, llegó a nuestra ciudad, de manera inédita y exclusiva, gracias a la adquisición por parte del Municipio de las nueve reproducciones que la integran, convirtiéndonos en el primer y único punto de exhibición de estas pinturas en todo el territorio santafesino.
El Arquitecto Javier Bechi y la Arquitecta Susana Ferri se refirieron a la obra como así también la Presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 1, Arquitecta María Victoria Alconchel.
En horas de la mañana de este viernes se inauguró la Muestra “Premio Obra Construida 2025” del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1, en el Coworking del Edificio Institucional de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino.
En horas de la tarde de este viernes comenzó a dictarse el Curso gratuito “Gestión de Costos y Técnicas de Ventas", en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal de San Carlos Sud.
La Presidenta Comunal de San Carlos Sud, Dra. Florencia Primo, anunció el cierre de los Talleres Comunales que se dictaron durante el año 2025.
Se produjo un accidente de tránsito en Sarmiento y Gaminara de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:00 de este jueves.
La Asociación Mutual del Club Argentino y su Farmacia Mutual dictan el ciclo de charlas “Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas”, que comenzó el miércoles 8 de octubre, continuó este miércoles en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual y finalizará el miércoles 5 de noviembre.
En horas de la noche de este miércoles el Club Central San Carlos presentó la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom, en el SUM “Raúl Ferrari”.
Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.
Este martes se celebrará la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo. (Foto archivo)
Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.
El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el horario de apertura del tradicional PASEO DE ARTESANOS ubicado en el Jardín Botánico Municipal a partir de este Domingo 9 de Noviembre será de 16:30 a 19:30.
El pasado sábado 1 de noviembre, las jugadoras Camila Walker, Lucía Gutiérrez, Olivia Vignolo y Narela López, representantes del Club Atlético Argentino y la ciudad, formaron parte del Selectivo Sub 12 de la Liga Esperancina de Fútbol (LEF), que participó del Encuentro de Selectivos Sub 12 desarrollado en el Club Atlético 9 de Julio de Rafaela.