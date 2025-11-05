Mantenimiento de espacios públicos en San Carlos Sud

Lo más visto

Dispusieron la prisión preventiva de una mujer a la que se investiga por reiterados abusos sexuales cometidos en perjuicio de un niño en San Carlos Centro Policiales 30 de octubre de 2025 La medida cautelar fue ordenada a partir de un pedido del fiscal Francisco Cecchini en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La imputada tiene 34 años, sus iniciales son FDR y era amiga de la madre de la víctima. Los hechos ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda.

Coronda: A 30 metros de su casa encontraron el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz Policiales 03 de noviembre de 2025 Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.

Torneo Nacional de Newcom en el Club Central Polideportivo 03 de noviembre de 2025 Este fin de semana el Club Central San Carlos llevó a cabo la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom, en las instalaciones de la institución rojinegra.

4 de noviembre: Honor a nuestro Santo Patrono Locales 04 de noviembre de 2025 En el Día de nuestro Santo Patrono, SAN CARLOS BORROMEO, se invita a la comunidad a participar de la Santa Misa y Procesión organizada por la Parroquia HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE a las 19:30 hs.

Numerarios del Cre Corondino capturaron a una mujer por encontrarse requerida legalmente en una causa judicial de secuestro extorsivo Policiales 04 de noviembre de 2025 Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

Apple presentó una versión renovada de la App Store Tecnología 04 de noviembre de 2025 El gigante tecnológico renovó su web de la tienda de aplicaciones el pasado 29 de octubre. Conoce los cambios más importantes de la nueva versión.