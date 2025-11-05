Permanente capacitación en Consumos Problemáticos y Adicciones

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participó recientemente del Curso de Capacitación “Abordaje Integral Comunitario de los Consumos Problemáticos y los Comportamientos Adictivos” dictado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.

La formación estuvo destinada a equipos técnicos de áreas sociales a partir de encuentros de forma presencial y virtual, con el objetivo de fortalecer la red de abordaje y reforzar la articulación de todos ellos con la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod), perteneciente a dicho Ministerio.

“Es fundamental continuar dándole a nuestro equipo, en constante interdisciplinariedad y capacitación, más y más herramientas para el tratamiento de estos temas tan sensibles, con el cruce de miradas necesario porque aquí interviene lo social, la salud, la educación, la psicología, lo legal, son muchas aristas, y estamos convencidos de que esa integralidad es el secreto, esa es la forma correcta de abordaje, y el modo en que este Municipio se hace presente, como siempre decimos, de manera silenciosa pero incesante y responsable”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.