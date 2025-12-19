Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Locales19 de diciembre de 2025
ScreenHunter_077

Se trata de calle Anselmo Gaminara, entre Rivadavia y Belgrano, con la bocacalle de Gaminara y Rivadavia, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

Es importante destacar que los mismos se llevan a cabo con maquinarias y personal del Municipio.

Se recomienda circular con suma precaución por dicha zona y respetar la cartelería ubicada en el lugar.

