VIII Ronda Internacional de Negocios en el Centro de Exposición y Venta

Participaron de la misma, representantes de empresas de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú, por supuesto nuestro país y muy especialmente nuestra ciudad, convocatoria que busca ampliar los lazos de las empresas argentinas con contrapartes de distintos puntos del mundo.

“Esta es una muestra más del apoyo constante a nuestras empresas, convencidos de que el Estado debe contribuir y ser agente facilitador de esa internacionalización que venimos promoviendo a través de distintos Programas de Acción y Capacitación, mediante el trabajo conjunto y el acompañamiento institucional”, expresó el Intendente Placenzotti.