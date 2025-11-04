4 de noviembre: Honor a nuestro Santo Patrono

En el Día de nuestro Santo Patrono, SAN CARLOS BORROMEO, se invita a la comunidad a participar de la Santa Misa y Procesión organizada por la Parroquia HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE a las 19:30 hs.

Finalizada la misma, y como corolario de los trabajos de limpieza y puesta en valor desarrollados por el Municipio, se procederá a la habilitación de la Nueva Iluminación con Tecnología Led de la Torre del Templo.