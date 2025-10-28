“Habemus Papam” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la exposición “HABEMUS PAPAM”, de la artista plástica sacro Mercedes Fariña, Primera Serie Pictórica del Mundo inspirada en el Pontificado de Francisco, única en la Provincia de Santa Fe con sede en nuestra ciudad.

La misma, reconocida por la Secretaría de Estado Vaticano y el Pontificio Consejo de Cultura, tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE a las 20 HS. junto a la Parroquia San Carlos Borromeo en el marco de la celebración de nuestro Santo Patrono.

La muestra que recorre el mundo se compone de nueve pinturas alusivas al Papa Francisco, sus devociones y sitios que marcaron su vida, formando parte la primera obra original de esta serie de la Colección Vaticana.