“Habemus Papam” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la exposición “HABEMUS PAPAM”, de la artista plástica sacro Mercedes Fariña, Primera Serie Pictórica del Mundo inspirada en el Pontificado de Francisco, única en la Provincia de Santa Fe con sede en nuestra ciudad.

Locales28 de octubre de 2025
ScreenHunter_156

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la exposición “HABEMUS PAPAM”, de la artista plástica sacro Mercedes Fariña, Primera Serie Pictórica del Mundo inspirada en el Pontificado de Francisco, única en la Provincia de Santa Fe con sede en nuestra ciudad.

La misma, reconocida por la Secretaría de Estado Vaticano y el Pontificio Consejo de Cultura, tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE a las 20 HS. junto a la Parroquia San Carlos Borromeo en el marco de la celebración de nuestro Santo Patrono.

La muestra que recorre el mundo se compone de nueve pinturas alusivas al Papa Francisco, sus devociones y sitios que marcaron su vida, formando parte la primera obra original de esta serie de la Colección Vaticana.

 

Te puede interesar
ScreenHunter_157

Hoy martes se entrega una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

Locales28 de octubre de 2025

La firme decisión de la actual Gestión Municipal de llevar adelante acciones concretas, que sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, ha determinado, entre otras acciones, el destino de fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas.

ScreenHunter_153

“San Carlos canta con Dulzura”

Locales27 de octubre de 2025

Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.

ScreenHunter_127

San Carlos Sud presente en el Programa “Santa Fe Nutre”

Locales23 de octubre de 2025

La Comuna de San Carlos Sud participó de una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa Provincial “Santa Fe Nutre” que busca abordar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria.

ScreenHunter_123

San Carlos Sud: Se realizó el Taller “Siendo con + Sentido”

Locales22 de octubre de 2025

Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.

Lo más visto
ScreenHunter_153

“San Carlos canta con Dulzura”

Locales27 de octubre de 2025

Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.

ScreenHunter_155

El trabajo invisible que también forma parte del juego

Polideportivo27 de octubre de 2025

El Club Atlético Argentino continúa reafirmando su compromiso con la formación integral de sus deportistas. Desde la convicción de que el desarrollo deportivo no se limita al entrenamiento físico o técnico, la institución también promueve el cuidado del aspecto emocional y mental de quienes forman parte de sus disciplinas.