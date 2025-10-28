“Habemus Papam” en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

Hoy martes se entrega una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”Locales28 de octubre de 2025
La firme decisión de la actual Gestión Municipal de llevar adelante acciones concretas, que sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, ha determinado, entre otras acciones, el destino de fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas.