Pirola acompañó actividades en distintas localidades: “Cada comunidad aporta su propia energía al movimiento del Departamento”

El senador participó de propuestas en Franck, Colonia San José, Progreso, San Agustín y Humboldt, donde destacó la fuerza de las instituciones locales y el valor de lo compartido.

Política05 de noviembre de 2025
El fin de semana volvió a mostrar la vitalidad del Departamento Las Colonias con actividades que reunieron a vecinos, instituciones y gobiernos locales en distintos puntos del territorio. Para Rubén Pirola, esa diversidad de propuestas “confirma que el desarrollo no se impone desde arriba, se construye todos los días en cada comunidad”.

En Franck, el 3º Encuentro Nacional de Rodanteros volvió a reunir a quienes eligen la ruta como modo de vida. En Colonia San José, el Tercer Congreso de Aplicadores de Celulosa, realizado en las instalaciones de Eco Aislación, puso en valor la innovación y el trabajo conjunto. En Progreso, el taller sobre Autismo dictado por Claudio M. Trivisonno, y organizado junto a las comunas de Sarmiento, Cululú, Hipatía y María Luisa, impulsó la reflexión sobre inclusión y vínculos comunitarios. En San Agustín, la Escuela Comunal de Danzas Folklóricas sumó ritmo y cultura con talleres de danzas afroperuanas y percusión. Y en Humboldt, la comunidad celebró sus 157 años con un acto que reunió a instituciones, vecinos y autoridades.

“Cada una de estas actividades tiene un mismo sentido: generar movimiento. No sólo en lo económico o lo cultural, sino en la manera en que los pueblos se reconocen y se fortalecen a partir de lo que comparten”, expresó Pirola.

El senador agradeció el afecto recibido en cada localidad y felicitó al presidente comunal de Humboldt, Martín Quiroz, y a su equipo por “una celebración que refleja la identidad y el compromiso de una comunidad que sigue creciendo con trabajo y sentido de pertenencia”.

“Cuando las comunidades se mueven, todo el Departamento avanza —cerró Pirola—. Esa es la mejor muestra de que el desarrollo nace de abajo hacia arriba, con la fuerza de quienes hacen todos los días.”

 

Sesiona el Concejo Municipal

Política05 de noviembre de 2025

El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Sesiona el Concejo Municipal

Política29 de octubre de 2025

El día 30 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Dispusieron la prisión preventiva de una mujer a la que se investiga por reiterados abusos sexuales cometidos en perjuicio de un niño en San Carlos Centro

Policiales30 de octubre de 2025

La medida cautelar fue ordenada a partir de un pedido del fiscal Francisco Cecchini en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La imputada tiene 34 años, sus iniciales son FDR y era amiga de la madre de la víctima. Los hechos ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda.

4 de noviembre: Honor a nuestro Santo Patrono

Locales04 de noviembre de 2025

En el Día de nuestro Santo Patrono, SAN CARLOS BORROMEO, se invita a la comunidad a participar de la Santa Misa y Procesión organizada por la Parroquia HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE a las 19:30 hs.

Permanente capacitación en Consumos Problemáticos y Adicciones

Locales05 de noviembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participó recientemente del Curso de Capacitación “Abordaje Integral Comunitario de los Consumos Problemáticos y los Comportamientos Adictivos” dictado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.