Pirola acompañó actividades en distintas localidades: “Cada comunidad aporta su propia energía al movimiento del Departamento”

El fin de semana volvió a mostrar la vitalidad del Departamento Las Colonias con actividades que reunieron a vecinos, instituciones y gobiernos locales en distintos puntos del territorio. Para Rubén Pirola, esa diversidad de propuestas “confirma que el desarrollo no se impone desde arriba, se construye todos los días en cada comunidad”.

En Franck, el 3º Encuentro Nacional de Rodanteros volvió a reunir a quienes eligen la ruta como modo de vida. En Colonia San José, el Tercer Congreso de Aplicadores de Celulosa, realizado en las instalaciones de Eco Aislación, puso en valor la innovación y el trabajo conjunto. En Progreso, el taller sobre Autismo dictado por Claudio M. Trivisonno, y organizado junto a las comunas de Sarmiento, Cululú, Hipatía y María Luisa, impulsó la reflexión sobre inclusión y vínculos comunitarios. En San Agustín, la Escuela Comunal de Danzas Folklóricas sumó ritmo y cultura con talleres de danzas afroperuanas y percusión. Y en Humboldt, la comunidad celebró sus 157 años con un acto que reunió a instituciones, vecinos y autoridades.

“Cada una de estas actividades tiene un mismo sentido: generar movimiento. No sólo en lo económico o lo cultural, sino en la manera en que los pueblos se reconocen y se fortalecen a partir de lo que comparten”, expresó Pirola.

El senador agradeció el afecto recibido en cada localidad y felicitó al presidente comunal de Humboldt, Martín Quiroz, y a su equipo por “una celebración que refleja la identidad y el compromiso de una comunidad que sigue creciendo con trabajo y sentido de pertenencia”.

“Cuando las comunidades se mueven, todo el Departamento avanza —cerró Pirola—. Esa es la mejor muestra de que el desarrollo nace de abajo hacia arriba, con la fuerza de quienes hacen todos los días.”