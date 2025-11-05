Pirola acompañó actividades en distintas localidades: “Cada comunidad aporta su propia energía al movimiento del Departamento”

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica05 de noviembre de 2025
El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El senador participó de propuestas en Franck, Colonia San José, Progreso, San Agustín y Humboldt, donde destacó la fuerza de las instituciones locales y el valor de lo compartido.Política05 de noviembre de 2025
El fin de semana volvió a mostrar la vitalidad del Departamento Las Colonias con actividades que reunieron a vecinos, instituciones y gobiernos locales en distintos puntos del territorio. Para Rubén Pirola, esa diversidad de propuestas “confirma que el desarrollo no se impone desde arriba, se construye todos los días en cada comunidad”.
En Franck, el 3º Encuentro Nacional de Rodanteros volvió a reunir a quienes eligen la ruta como modo de vida. En Colonia San José, el Tercer Congreso de Aplicadores de Celulosa, realizado en las instalaciones de Eco Aislación, puso en valor la innovación y el trabajo conjunto. En Progreso, el taller sobre Autismo dictado por Claudio M. Trivisonno, y organizado junto a las comunas de Sarmiento, Cululú, Hipatía y María Luisa, impulsó la reflexión sobre inclusión y vínculos comunitarios. En San Agustín, la Escuela Comunal de Danzas Folklóricas sumó ritmo y cultura con talleres de danzas afroperuanas y percusión. Y en Humboldt, la comunidad celebró sus 157 años con un acto que reunió a instituciones, vecinos y autoridades.
“Cada una de estas actividades tiene un mismo sentido: generar movimiento. No sólo en lo económico o lo cultural, sino en la manera en que los pueblos se reconocen y se fortalecen a partir de lo que comparten”, expresó Pirola.
El senador agradeció el afecto recibido en cada localidad y felicitó al presidente comunal de Humboldt, Martín Quiroz, y a su equipo por “una celebración que refleja la identidad y el compromiso de una comunidad que sigue creciendo con trabajo y sentido de pertenencia”.
“Cuando las comunidades se mueven, todo el Departamento avanza —cerró Pirola—. Esa es la mejor muestra de que el desarrollo nace de abajo hacia arriba, con la fuerza de quienes hacen todos los días.”
El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El senador Rubén Pirola llevó adelante una nueva recorrida por distintas localidades del Departamento Las Colonias, con foco en el trabajo cotidiano de las instituciones y el seguimiento de obras clave para los vecinos.
La fábrica está paralizada y los empleados no cobraron octubre. “Es una situación compleja atravesada por la crisis del sector a nivel nacional y por la del Grupo Vicentín”, dijo el diputado Blanco.
El día 30 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El presidente pro témpore del Senado ocupará la gobernación en caso de viaje al exterior o ausencia de Pullaro. Un dirigente socialista de Correa, departamento Iriondo, en reemplazo de Pablo Farías. Una docente por Tepp en el Concejo Municipal de Rosario.
Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales. En la Provincia de Santa Fe se votó para renovar bancas en la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García,votó esta mañana en la Escuela Técnica Osvaldo Magnasco ubicada en Ov. Lagos 1502.
Con el acompañamiento de la Diputada Provincial Jimena Senn y la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el Club Deportivo Unión Progresista recibió un aporte económico en el marco del Programa “Aportes al Deporte Comunitario”.
La medida cautelar fue ordenada a partir de un pedido del fiscal Francisco Cecchini en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La imputada tiene 34 años, sus iniciales son FDR y era amiga de la madre de la víctima. Los hechos ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda.
Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.
Este fin de semana el Club Central San Carlos llevó a cabo la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom, en las instalaciones de la institución rojinegra.
Este martes se celebrará la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo. (Foto archivo)
En el Día de nuestro Santo Patrono, SAN CARLOS BORROMEO, se invita a la comunidad a participar de la Santa Misa y Procesión organizada por la Parroquia HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE a las 19:30 hs.
Hoy celebramos a San Carlos Borromeo, patrono de San Carlos Centro, recordando su ejemplo de entrega, compromiso y servicio al prójimo.
Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.
El gigante tecnológico renovó su web de la tienda de aplicaciones el pasado 29 de octubre. Conoce los cambios más importantes de la nueva versión.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participó recientemente del Curso de Capacitación “Abordaje Integral Comunitario de los Consumos Problemáticos y los Comportamientos Adictivos” dictado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.
Este martes se conmemoró la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo.