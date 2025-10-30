El Club Central presentó la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom

En horas de la noche de este miércoles el Club Central San Carlos presentó la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom, en el SUM “Raúl Ferrari”.

Videos30 de octubre de 2025

Dicho Toreno, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad, la Mutual, la Subcomisión, entre otros, se realizará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con entrada libre y gratuita y contará con la participación de 46 equipos. 

Referentes de la disciplina deportiva, del club, de la Mutual y el jefe de gobierno de la ciudad se refirieron al acontecimiento. 

