El Club Central presentó la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom

Dicho Toreno, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad, la Mutual, la Subcomisión, entre otros, se realizará el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, con entrada libre y gratuita y contará con la participación de 46 equipos.

Referentes de la disciplina deportiva, del club, de la Mutual y el jefe de gobierno de la ciudad se refirieron al acontecimiento.