Comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos”

El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.

Videos13 de diciembre de 2025

El referente de la misma Alejandro Baine comentó, entre otros puntos, a nuestro medio de comunicación que todavía quedan algunos cupos y que los interesados deberán dirigirse a la Secretaría del Club para realizar la inscripción correspondiente. 

Además, detalló Alejandro que la colonia se desarrollará durante 9 semanas con 9 profesores y 4 guardavidas a cargo, en la que realizarán varias actividades de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 horas.

