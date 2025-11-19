El Intendente visitó el Jardín Nº85 y recorrió obras realizadas con el F.A.E.

En horas de la mañana de este martes, el Intendente Juan José Placenzotti se reunió con la Directora del Jardín Nº85 Mariel Müller y recorrió las obras realizadas con el Fondo de Asistencia Educativa en el lugar mencionado.

Cabe destacar que el Jardín Nº85 recibió la suma de $6.000.000 que se destinaron a obras y mejoras en la propiedad.

En este sentido se refirieron el mandatario local y la referente del establecimiento educativo.