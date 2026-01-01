En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Choque en el cruce de San Carlos
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.Videos01 de enero de 2026
Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión dos vehículos y a raíz del encontronazo bomberos trasladaron a tres personas con lesiones a determinar.
Paporello: Invité a los Concejales a que reflexionemosVideos30 de diciembre de 2025
En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.
Paporello: Voy a demostrar que Otazo es un mentirosoVideos30 de diciembre de 2025
Manifesté al Presidente Otazo, que voy a demostrar, a su debido tiempo, que es un MENTIROSO, en este caso MINTIÓ cuando afirmó que la Dieta de un Concejal para el año 2026, iba a rondar los $430.000. Sólo una, de tantas mentiras, que paulatinamente irán cayendo, todo respaldado con la documentación y las pruebas correspondientes, con hechos, no con palabras.
Paporello: Carecen de autoridad moral para hablar de tránsitoVideos30 de diciembre de 2025
Después de escuchar las exposiciones vertidas en la Sesión Extraordinaria del Viernes pasado, no tengo ninguna duda que los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren, Bassi y el Asesor Contable Contador Hernán Bertossi, carecen de AUTORIDAD MORAL para hablar de Tránsito.
Paporello: Los Concejales responsabilizaron al CPN Hernán Bertossi por las modificaciones al presupuestoVideos29 de diciembre de 2025
Los 5 Concejales (la Nueva Mayoría Automática) responsabilizaron al Asesor Contable del Concejo Contador Hernán Bertossi por las modificaciones al Presupuesto.
Paporello: Su accionar y sus decisiones se caracterizan por la oscuridad y el autoritarismoVideos29 de diciembre de 2025
El Presidente del Concejo vive hablando de transparencia y participación, pero su accionar y sus decisiones se caracterizan por la oscuridad y el autoritarismo.
Incendio en un domicilioVideos24 de diciembre de 2025
Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.
Paporello: Hubo un acuerdo entre los 5 concejalesVideos23 de diciembre de 2025
Manifesté, para que quede constancia en Acta, lo que me expresaron muchos vecinos.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas31 de diciembre de 2025
Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.
San Jerónimo Norte: Gresca entre vecinos. un hombre fue aprehendidoPoliciales31 de diciembre de 2025
En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.
Dos hombres asesinados y un animal vacuno dentro de una canoa en Sauce ViejoPoliciales31 de diciembre de 2025
En la tarde de este miércoles 31 de diciembre del 2025 se registró un hallazgo perturbador que conmocionó a los vecinos de la costanera de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.
Accidente fatal en Belgrano y ColónPoliciales01 de enero de 2026
Se produjo un accidente de tránsito fatal en Belgrano y Colón de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 6:15 de este jueves.
Choque en el cruce de San CarlosPoliciales01 de enero de 2026
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas02 de enero de 2026
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
Millonaria deuda dejó la pésima gestión de Cavallero en San Carlos Norte: “Más de 130 millones de pesos, el parque automotor destruido y 8 cuadras de cordón cuneta que no se hicieron”Política02 de enero de 2026
De qué se trata Mastodon, la red social desarrollada bajo un modelo de código abiertoTecnología03 de enero de 2026
La aplicación busca pelear la hegemonía de las redes sociales que son controladas por Elon Musk y Mark Zuckerberg, respectivamente.
¿Cuántas calorías se queman al caminar 15, 30 o 45 minutos?Salud03 de enero de 2026
Estudios científicos recientes, citados por The Telegraph, confirmaron que caminar entre 15 y 45 minutos diarios no solo impacta en el gasto calórico, sino que también trae otros beneficios para la salud.