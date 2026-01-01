Choque en el cruce de San Carlos

Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.

Videos01 de enero de 2026

Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión dos vehículos y a raíz del encontronazo bomberos trasladaron a tres personas con lesiones a determinar. 

Videos30 de diciembre de 2025

En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.

Videos30 de diciembre de 2025

Manifesté al Presidente Otazo, que voy a demostrar, a su debido tiempo, que es un MENTIROSO, en este caso MINTIÓ cuando afirmó que la Dieta de un Concejal para el año 2026, iba a rondar los $430.000. Sólo una, de tantas mentiras, que paulatinamente irán cayendo, todo respaldado con la documentación y las pruebas correspondientes, con hechos, no con palabras.

Videos30 de diciembre de 2025

Después de escuchar las exposiciones vertidas en la Sesión Extraordinaria del Viernes pasado, no tengo ninguna duda que los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren, Bassi y el Asesor Contable Contador Hernán Bertossi, carecen de AUTORIDAD MORAL para hablar de Tránsito.

Videos24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.

