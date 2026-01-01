Choque en el cruce de San Carlos

Te puede interesar

Millonaria deuda dejó la pésima gestión de Cavallero en San Carlos Norte Videos 02 de enero de 2026 En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.

Paporello: Invité a los Concejales a que reflexionemos Videos 30 de diciembre de 2025 En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.

Paporello: Voy a demostrar que Otazo es un mentiroso Videos 30 de diciembre de 2025 Manifesté al Presidente Otazo, que voy a demostrar, a su debido tiempo, que es un MENTIROSO, en este caso MINTIÓ cuando afirmó que la Dieta de un Concejal para el año 2026, iba a rondar los $430.000. Sólo una, de tantas mentiras, que paulatinamente irán cayendo, todo respaldado con la documentación y las pruebas correspondientes, con hechos, no con palabras.

Paporello: Carecen de autoridad moral para hablar de tránsito Videos 30 de diciembre de 2025 Después de escuchar las exposiciones vertidas en la Sesión Extraordinaria del Viernes pasado, no tengo ninguna duda que los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren, Bassi y el Asesor Contable Contador Hernán Bertossi, carecen de AUTORIDAD MORAL para hablar de Tránsito.