Choque entre un auto y una moto

Muestra “HABEMUS PAPAM” Videos 06 de noviembre de 2025 La Muestra “HABEMUS PAPAM”, de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.

El nuevo edificio de la Asociación Mutual del Club Argentino obtuvo el 1º Premio Videos 01 de noviembre de 2025 El Arquitecto Javier Bechi y la Arquitecta Susana Ferri se refirieron a la obra como así también la Presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 1, Arquitecta María Victoria Alconchel.

El nuevo edificio de la Asociación Mutual del Club Argentino obtuvo el 1º Premio en la Categoría de Obra Institucional Videos 01 de noviembre de 2025 En horas de la mañana de este viernes se inauguró la Muestra “Premio Obra Construida 2025” del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1, en el Coworking del Edificio Institucional de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino.

Comenzó el Curso gratuito “Gestión de Costos y Técnicas de Ventas" Videos 01 de noviembre de 2025 En horas de la tarde de este viernes comenzó a dictarse el Curso gratuito “Gestión de Costos y Técnicas de Ventas", en el Espacio de Capacitación y Formación Comunal de San Carlos Sud.

Colisión entre una camioneta y una moto Videos 30 de octubre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Sarmiento y Gaminara de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:00 de este jueves.