Choque entre un auto y una moto

Ocurrió cerca de la hora 11:30 de este martes, en Mitre y 25 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, un accidente de tránsito.

Videos11 de noviembre de 2025

Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión una moto y un auto. A raíz del incidente bomberos trasladaron a una persona a un centro médico con lesiones a determinar.  

