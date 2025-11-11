Se entregó una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

Miércoles 19 de noviembre: Clase abierta de música en el Centro Municipal de Actividades CulturalesLocales11 de noviembre de 2025
En el marco del cierre de las distintas expresiones culturales desarrolladas durante el año por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, todas ellas con acceso libre y gratuito, se invita a la comunidad a la CLASE ABIERTA DE MÚSICA que ofrecerán los alumnos de los Talleres de Instrumentos y Técnica Vocal a cargo de los Profesores Daniel Sánchez y Silvia Martini, respectivamente.