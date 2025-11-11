Se entregó una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

En el marco del Programa Municipal de Hábitat, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO procedió por estos días a la entrega de una nueva vivienda en la operatoria “Lote Propio”. La misma, situada en calle 13 de Mayo 2309, fue recibida en un emotivo acto por sus adjudicatarios, la familia Aput-Hoffmann, lista para habitar. Se trata de la cuarta de diez unidades habitacionales que se construyen bajo la modalidad señalada, mientras avanza la 8° Etapa del Programa con la construcción de 11 nuevas viviendas ya en su tramo final en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra.

“Lo primero que tuvimos fue la palabra del Intendente, y hoy estamos acá porque esa palabra se cumplió. Nuestra situación es muy particular porque pudimos adquirir el lote también gracias al Municipio y ahora tenemos nuestra casa. Destacar la importancia de darle continuidad a una gestión de gobierno que permite que en el tiempo se materialicen los sueños y se vean los resultados. Agradecidos, felices y deseando que muchas familias sancarlinas más puedan tener la oportunidad que tuvimos nosotros”, manifestó Mariana Aput en el acto de entrega frente a los medios de comunicación.

“La vivienda es mucho más que un techo, es el lugar para vivir y desarrollarse tanto desde lo individual como familiar, social y comunitario, es el patrimonio más importante, no sólo en términos materiales sino también afectivos, de allí nuestro compromiso intacto y cada vez mayor con el hábitat, uno de los grandes pilares que identifica nuestra gestión y seguirá siéndolo si Dios quiere”, enfatizó el Intendente Placenzotti.