Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Luis Rodolfo Gómez "Charata".

Necrológicas07 de noviembre de 2025
Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y recibirán sepultara mañana Sábado 8 de Noviembre partiendo el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 11:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Transporte Urbano al Cementerio

Locales07 de noviembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, los días SÁBADOS, el Servicio de Transporte Urbano Gratuito al Cementerio Municipal se realiza desde la hora 08:00, manteniendo su recorrido habitual.