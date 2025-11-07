Lo más visto

Coronda: A 30 metros de su casa encontraron el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz Policiales 03 de noviembre de 2025 Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.

Numerarios del Cre Corondino capturaron a una mujer por encontrarse requerida legalmente en una causa judicial de secuestro extorsivo Policiales 04 de noviembre de 2025 Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

Según la IA estas son las aplicaciones más tóxicas para la mente Tecnología 06 de noviembre de 2025 El uso del celular y redes sociales forma parte de la rutina diaria, aunque ciertas plataformas pueden tener un impacto negativo en la salud mental.

San Carlos Sud: Entrega de nuevos elementos para las actividades deportivas de verano Locales 07 de noviembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud hizo entrega al Club Deportivo Unión Progresista, de distintos elementos deportivos para desarrollar las clases de aquagym y de natación en el Natatorio “Felipe Lehmann” perteneciente a la entidad.

Transporte Urbano al Cementerio Locales 07 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, los días SÁBADOS, el Servicio de Transporte Urbano Gratuito al Cementerio Municipal se realiza desde la hora 08:00, manteniendo su recorrido habitual.

Charla gratuita sobre Diabetes en el Hospital Suchón Locales 07 de noviembre de 2025 Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a la hora 14:00 en el SUM del Hospital Pedro Suchón de la ciudad de San Carlos Centro una Charla gratuita sobre Diabetes.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de noviembre de 2025 Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, la Señora Nelly Leonor Salva.