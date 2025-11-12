Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.

Necrológicas12 de noviembre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala comunal de San Carlos Sud y serán sepultados mañana 9:30 horas en el Cementerio de dicha localidad. Servicio Sentir Carruajes

