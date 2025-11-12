Lo más visto

Niños felices con el Tiranosaurio Rex en el Paseo Parque Locales 09 de noviembre de 2025 En horas de la tarde de este domingo se dio la bienvenida al Tiranosaurio Rex, que está ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad de San Carlos Centro.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 10 de noviembre de 2025 Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 10 de noviembre de 2025 Falleció hoy Lunes 10 de Noviembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Cándido Carlos Roberto Sánchez.

Feriados 2026: podría haber 12 fines de semana largo Interés General 10 de noviembre de 2025 El próximo año arrancará con un fin de semana largo. Se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo caigan los feriados móviles y los días puente turísticos que se establezcan por decreto. El listado completo de feriados inamovible.

Se entregó una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio” Locales 11 de noviembre de 2025 En el marco del Programa Municipal de Hábitat, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO procedió por estos días a la entrega de una nueva vivienda en la operatoria “Lote Propio”.

Orgullo de Argentino: Bastián Fassetta convocado por Defensa y Justicia Polideportivo 11 de noviembre de 2025 El Club Atlético Argentino se enorgullece en comunicar que Bastián Fassetta, jugador de la Categoría 2011, fue convocado por Defensa y Justicia para participar de una semana de entrenamientos junto al plantel de Novena División de A.F.A.

Choque entre un auto y una moto Policiales 11 de noviembre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:30 de este martes, en Mitre y 25 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, un accidente de tránsito.