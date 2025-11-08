San Carlos Norte: Amplios rastrillajes permitieron dar con una persona extraviada

Una persona mayor de edad fue hallada en zona rural de San Carlos Norte, el mismo contaba con un pedido de paradero de la localidad de Sauce Viejo.

Policiales08 de noviembre de 2025
Tras el pedido de colaboración provincial solicitado por la Unidad Regional I – La Capital sobre el pedido de paradero del señor Lorenzo Justiniano Franco de 86 años, quien se había ausentado de su domicilio el día jueves por la tarde, efectivos de diferentes Dependencias de la Segunda y Tercera Zona de Inspección URXI, que abarca las localidades de San Carlos, San Agustín, Colonia San José y Franck entre otras, realizaron amplios patrullajes por las jurisdicciones principalmente en zonas rurales en procura del octogenario.

En el día de hoy, vecinos de la localidad de San Carlos Norte aportaron datos de relevancia sobre la posibilidad de que la persona buscada se halle desorientada en zona rural. 

Atento a ello de manera inmediata los uniformados de la Subcomisaria 10ma, con los datos aportados por los vecinos se adentraron en caminos rurales logrando dar con la persona buscada, quien se encontraba en buenas condiciones generales de salud, pero desorientado en tiempo y espacio, por lo que se dio intervención al servicio de emergencias que procedió al traslado del mencionado Franco para una atención médica especializada, dándose conocimiento a la Fiscalía interviniente.

