Google anunció el modelo de IA Gemini 3

Caída masiva de internet: Cloudflare falla y afecta a millones de usuarios de X, ChatGPT, League Of Legends y más
La empresa informó que ya está investigando la situación, que ha afectado hasta a medios de comunicación
Se trata de su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.Tecnología19 de noviembre de 2025
Google anunció el lanzamiento de Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.
La compañía señaló que Gemini 3 es “el mejor modelo del mundo para la comprensión multimodal” y su sistema más potente hasta la fecha en capacidades agentivas y de vibe coding, de acuerdo con la información que llega a la Agencia Noticias Argentinas vía agencia Xinhua.
Según Google, el modelo ofrece visualizaciones más avanzadas y una interacción más profunda, sustentadas en capacidades de razonamiento de última generación demostradas en los principales indicadores de la industria de la IA.
“Gemini 3 es nuestro modelo más inteligente, que reúne todas las capacidades de Gemini para que puedas dar vida a cualquier idea”, afirmó Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, en un comunicado.
Señaló además que Gemini 3 “es mucho mejor para comprender el contexto y la intención detrás de tu solicitud, de modo que obtengas lo que necesitas con menos indicaciones”.
Google también presentó el martes Gemini 3 Deep Think, un modo de razonamiento mejorado diseñado para ampliar aún más el rendimiento del modelo. La compañía indicó que la función se ofrecerá primero a los evaluadores de seguridad antes de implementarse para los suscriptores de Google AI Ultra.
Fuente: LT10
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.
La distinción impacta en derechos laborales, remuneraciones y organización de actividades. Punto clave para planificar viajes, reuniones o actividades familiares
El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe realizará este jueves 20 de noviembre el acto de entrega de diplomas a las autoridades electas en las Elecciones Generales 2025.
El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.
El tránsito se encuentra completamente interrumpido a la altura del kilómetro 14 mientras una grúa trabaja para remover el camión que está cruzado en la calzada.
La empresa San Carlos Cereales S.R.L. acompaña en este difícil momento a la familia de René Clemenz, quien fuera un muy buen proveedor de dicha empresa.