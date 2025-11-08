Porqué importa el modo avión y cuándo conviene volver a desactivarlo

Según la IA estas son las aplicaciones más tóxicas para la menteTecnología06 de noviembre de 2025
A pesar de ser una práctica habitual para los pasajeros, continúa despertando dudas. No acatar su activación puede traer riesgos para los vuelos.Tecnología08 de noviembre de 2025
Activar el modo avión antes del despegue es una de las indicaciones más repetidas en cualquier vuelo, aunque pocos pasajeros comprenden realmente su importancia. Pese a ser una práctica habitual desde hace años, todavía despierta dudas, comentarios y escepticismo entre los viajeros.
La piloto española Savina Paül abordó este tema en el podcast “Supersónicos Anónimos”, donde explicó por qué se exige activar el modo avión y qué riesgos pueden surgir si no se cumple con la norma durante el trayecto.
Qué sucede si no se activa el modo avión en pleno vuelo
Paül advirtió que mantener el celular encendido durante el vuelo puede interferir con los sistemas electrónicos del avión, especialmente cuando varios dispositivos emiten señales simultáneamente.
“Un móvil encendido no hace nada, pero 300 móviles de golpe sí”, señaló la piloto, quien pidió a los pasajeros que “hagan caso” a las instrucciones del personal de a bordo.
Según explicó, estas interferencias se vuelven más críticas durante las maniobras de aterrizaje automático, conocidas como categoría 3 o autoland, en las que la aeronave depende por completo de sus sistemas automáticos de navegación y descenso. En esas etapas, cualquier interferencia podría afectar la precisión de los equipos.
Cuándo es seguro desactivar el modo avión
La aviadora también aclaró una duda frecuente entre los pasajeros: cuándo se puede volver a usar el teléfono. Comentó que muchos encienden sus dispositivos apenas el avión toca tierra, lo que provoca que el “Master Caution”, una luz de advertencia en la cabina, se active y desactive repetidas veces, generando una distracción innecesaria para los pilotos.
Paül describió este fenómeno como un “espurio” y remarcó que lo más recomendable es esperar la señal de la tripulación antes de desactivar el modo avión.
Un pequeño acto de paciencia, señaló, que contribuye a mantener la seguridad y el orden dentro de la cabina hasta que el vuelo finaliza por completo.
Fuente: Ámbito
