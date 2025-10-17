Ahora un amigo podrá ayudarte a recuperar tu cuenta de Google

Google anunció una nueva función de seguridad que permitirá recuperar una cuenta a través de un “amigo de confianza”. Se trata de una herramienta que busca brindar una alternativa a los métodos tradicionales de verificación, pensada especialmente para los casos en los que el usuario pierde su celular o no puede acceder a sus claves de acceso.

La cuenta de Google es el centro de acceso a la mayoría de los servicios que ofrece la compañía: desde Gmail y Drive, hasta YouTube y Maps. Por eso, perder el acceso puede significar un gran problema.

Con esta nueva opción, los usuarios podrán designar a una persona de confianza —ya sea un amigo o un familiar— para que actúe como contacto de recuperación en situaciones de emergencia.

La herramienta permitirá que la persona elegida reciba un código de verificación, ya sea por notificación o correo electrónico. El usuario también recibirá ese mismo código, que servirá para confirmar la identidad y recuperar el acceso a la cuenta de manera segura.

La compañía aclaró que el contacto de recuperación no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal del usuario. Su única función será facilitar el proceso de verificación para que la persona legítima pueda restablecer el acceso sin depender exclusivamente del celular o la contraseña.

Un refuerzo para la seguridad digital

La empresa explicó que esta función es especialmente útil en casos de pérdida o robo del smartphone, o cuando el usuario no puede recibir el código de autenticación en dos pasos. También representa una alternativa para quienes olvidan la contraseña y no tienen otro medio de verificación disponible.

Según el comunicado oficial, el objetivo es “garantizar que los usuarios puedan acceder a sus cuentas sin complicaciones, incluso en los momentos más difíciles, manteniendo altos estándares de seguridad”.

La nueva función comenzará a implementarse de forma gradual en las próximas semanas y estará disponible para todos los usuarios de cuentas personales de Google. Para activarla, se podrá ingresar desde la sección de Seguridad en la configuración de la cuenta.

Fuente: Nexofin