Ahora un amigo podrá ayudarte a recuperar tu cuenta de Google

Whatsapp: ¿cómo escanear y enviar un documento en PDF?
La app de mensajería instantánea incorporará la función más esperada por los usuarios.
Se incorporó una herramienta extra de seguridad que facilita recuperar el acceso a tu cuenta a través de un contacto designado, pensado especialmente para situaciones en las que no tengas tu celular a mano.Tecnología17 de octubre de 2025
Google anunció una nueva función de seguridad que permitirá recuperar una cuenta a través de un “amigo de confianza”. Se trata de una herramienta que busca brindar una alternativa a los métodos tradicionales de verificación, pensada especialmente para los casos en los que el usuario pierde su celular o no puede acceder a sus claves de acceso.
La cuenta de Google es el centro de acceso a la mayoría de los servicios que ofrece la compañía: desde Gmail y Drive, hasta YouTube y Maps. Por eso, perder el acceso puede significar un gran problema.
Con esta nueva opción, los usuarios podrán designar a una persona de confianza —ya sea un amigo o un familiar— para que actúe como contacto de recuperación en situaciones de emergencia.
La herramienta permitirá que la persona elegida reciba un código de verificación, ya sea por notificación o correo electrónico. El usuario también recibirá ese mismo código, que servirá para confirmar la identidad y recuperar el acceso a la cuenta de manera segura.
La compañía aclaró que el contacto de recuperación no tendrá acceso a la cuenta ni a la información personal del usuario. Su única función será facilitar el proceso de verificación para que la persona legítima pueda restablecer el acceso sin depender exclusivamente del celular o la contraseña.
Un refuerzo para la seguridad digital
La empresa explicó que esta función es especialmente útil en casos de pérdida o robo del smartphone, o cuando el usuario no puede recibir el código de autenticación en dos pasos. También representa una alternativa para quienes olvidan la contraseña y no tienen otro medio de verificación disponible.
Según el comunicado oficial, el objetivo es “garantizar que los usuarios puedan acceder a sus cuentas sin complicaciones, incluso en los momentos más difíciles, manteniendo altos estándares de seguridad”.
La nueva función comenzará a implementarse de forma gradual en las próximas semanas y estará disponible para todos los usuarios de cuentas personales de Google. Para activarla, se podrá ingresar desde la sección de Seguridad en la configuración de la cuenta.
Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín.
Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.
Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.
En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”, un evento que se ha consolidado como una verdadera fiesta del deporte formativo.
