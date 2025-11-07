San Carlos Sud: Entrega de nuevos elementos para las actividades deportivas de verano

La Comuna de San Carlos Sud hizo entrega al Club Deportivo Unión Progresista, de distintos elementos deportivos para desarrollar las clases de aquagym y de natación en el Natatorio “Felipe Lehmann” perteneciente a la entidad.

Cabe destacar que, desde hace unos años, gracias al trabajo articulado con la institución se puede llevar adelante las clases gratuitas de aquagym para toda la comunidad.

