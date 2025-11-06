Un nuevo estudio reveló que el 92% de los trabajadores argentinos sufre el síndrome de burnout, lo que consolida al país como líder regional en agotamiento laboral por cuarto año consecutivo.

En pocas palabras, nuestro país lidera el ranking regional de agotamiento crónico. Esto se debe a un consecuente desgaste laboral, exceso de responsabilidades, magros sueldos, poco reconocimiento, estrés producto de malos tratos entre pares y/o con superiores, y todo tipo de acciones tendientes a bajar la buena energía de las personas.

Según un estudio de este 2025 elaborado por la consultora Bumeran, nueve de cada 10 trabajadores afirma sentirse “quemado” por su empleo y percibe el síntoma del burnout.

Incluso, la cifra concreta (el 92%) se extendió respecto del año pasado, cuando era del 91%. Por estos números, Argentina se posiciona como el país de mayor desgaste laboral de toda Sudamérica y parte de Latinoamérica, y por cuarto año consecutivo.

El relevamiento se hizo con 2.750 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

El ranking señaló lo siguiente:

Argentina: 92%

Chile: 89%

Panamá: 79%

Perú: 78%

Ecuador: 75%

En el informe se detalla que los empleados sienten desgano y estrés laboral producto de -muchas veces- las malas condiciones en las que están en sus empresas:

77% sintió estrés durante el último año.

73% sintió desmotivación.

40% reconoció sufrir agotamiento fuera de lo normal por exceso de tareas.

37% no puede desconectarse del trabajo después de su jornada.

37% siente más presión laboral que tiempo atrás.

90% asegura estar más “quemado” que el año pasado.

Respecto de los que sintieron estar mejor que antes, solo un 10% respondió afirmativamente.

En un contexto de alta inflación, incertidumbre laboral y financiera, cambios políticos y vaivenes económicos, el burnout se mantiene como una tendencia que no amengua en la Argentina y afecta severamente la salud de las personas.

A tener en cuenta los siguientes síntomas del burnout:

53%: falta de energía o cansancio extremo.

41%: negativismo o cinismo hacia la tarea laboral.

22%: menor eficacia o productividad.

7% afirmó no presentar ninguno de estos síntomas.



Fuente: Canal 26



