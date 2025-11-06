El 92% de los trabajadores argentinos sufre el síndrome de burnout

Policiales03 de noviembre de 2025
Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.
Locales03 de noviembre de 2025
Este martes se celebrará la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo. (Foto archivo)
Policiales04 de noviembre de 2025
Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.
Locales05 de noviembre de 2025
Este martes se conmemoró la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo.
Política05 de noviembre de 2025
El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Videos05 de noviembre de 2025
Locales06 de noviembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Locales06 de noviembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que el horario de apertura del tradicional PASEO DE ARTESANOS ubicado en el Jardín Botánico Municipal a partir de este Domingo 9 de Noviembre será de 16:30 a 19:30.
Videos06 de noviembre de 2025
La Muestra “HABEMUS PAPAM”, de Mercedes Fariña, PRIMERA SERIE PICTÓRICA DEL MUNDO INSPIRADA EN EL PONTIFICADO DE FRANCISCO, ya se encuentra en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
Polideportivo06 de noviembre de 2025
El pasado sábado 1 de noviembre, las jugadoras Camila Walker, Lucía Gutiérrez, Olivia Vignolo y Narela López, representantes del Club Atlético Argentino y la ciudad, formaron parte del Selectivo Sub 12 de la Liga Esperancina de Fútbol (LEF), que participó del Encuentro de Selectivos Sub 12 desarrollado en el Club Atlético 9 de Julio de Rafaela.