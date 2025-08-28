El eclipse lunar total más largo del año llega con la “Luna de Sangre”

Guía práctica para mantener tus plantas de interior saludablesInterés General27 de agosto de 2025
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.Interés General28 de agosto de 2025
El próximo 7 de septiembre de 2025, el cielo ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más cautivantes: la “Luna de Sangre”, como se conoce al eclipse lunar total. Según informó Space.com, la totalidad tendrá una duración de 82 minutos, convirtiéndose en el más largo del año.
Durante este tiempo, la Luna quedará completamente sumergida en la sombra de la Tierra, adquiriendo su característico tono rojizo, visible principalmente en Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.
En Argentina no podrá observarse directamente, pero las fases completas se transmitirán en vivo a través de YouTube y otras plataformas digitales.
Horarios y fases del eclipse lunar de septiembre
El fenómeno se extenderá desde las 15:28 GMT (12:28 hora argentina) hasta las 20:55 GMT (17:55 hora argentina). La fase de totalidad, la más esperada, ocurrirá entre las 17:30 y 18:52 GMT (14:30 y 15:52 hora argentina).
En lugares con visibilidad directa, la Luna lucirá en tonos rojizos y anaranjados durante más de una hora. Algunos horarios de referencia para el 7 de septiembre de 2025 son:
-Perth (Australia): de 1:30 a 2:52 a.m. del 8 de septiembre
-Mumbai (India): de 23:00 a 00:22 horas
-El Cairo (Egipto): de 20:30 a 21:52 horas
-Ciudad del Cabo (Sudáfrica): de 19:30 a 20:52 horas
Consejos para observar la “Luna de Sangre”
Aunque en Argentina no será visible directamente, los especialistas recomiendan:
-Seguir las transmisiones en vivo para apreciar todas las fases.
-En zonas con visibilidad, elegir espacios abiertos y alejados de la contaminación lumínica.
-Usar binoculares o telescopios para una experiencia más detallada.
-Tener paciencia, ya que el evento completo se extiende por más de cinco horas.
Fuente: LT10
