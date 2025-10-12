Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Domingo 12 de Octubre desde la sala hacia el Crematorio Municipal a las 18:00 hs. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

