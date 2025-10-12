Lo más visto

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de octubre de 2025 Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 11 de octubre de 2025 Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.

ANSES elimina la asignación familiar: a quiénes afecta Nacionales 11 de octubre de 2025 Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.

El Club Central es subsede del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen Videos 11 de octubre de 2025 El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.

Un sancarlino falleció en un accidente en parapente Policiales 11 de octubre de 2025 Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín. (Foto ilustrativa).

Duelo por el fallecimiento de Agente Municipal Locales 12 de octubre de 2025 Las Autoridades y el Personal del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhieren al duelo producido por el fallecimiento del Agente Mauro Sebastián Massini.

Nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural Videos 12 de octubre de 2025 En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.

