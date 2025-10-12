Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas11 de octubre de 2025
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.Necrológicas12 de octubre de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Domingo 12 de Octubre desde la sala hacia el Crematorio Municipal a las 18:00 hs. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.
El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.
El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.
Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín. (Foto ilustrativa).
Las Autoridades y el Personal del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhieren al duelo producido por el fallecimiento del Agente Mauro Sebastián Massini.
En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.
En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.