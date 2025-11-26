“Otazo pidió fortalecer la democracia local en la Audiencia Pública por la Ley Orgánica de Municipalidades”

El Presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Lic. en Ciencia Política, Gabriel Otazo, participó este miércoles de la Audiencia Pública convocada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para debatir la actualización de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2756.

Política26 de noviembre de 2025
Durante su intervención, Otazo expresó la mirada de San Carlos Centro y de numerosos concejos municipales que comparten una misma preocupación: la necesidad urgente de equilibrar el poder local y fortalecer los mecanismos democráticos.

“El sistema actual deja a los Concejos sin herramientas reales de control. Tenemos pedidos de informes que no se responden, Ordenanzas que no se cumplen y denuncias que no avanzan. Ningún poder puede funcionar sin contrapesos”, señaló Otazo, subrayando que esta situación se repite en muchos municipios de la provincia.

El titular del Concejo destacó que la reforma constitucional ya realizada abre una oportunidad histórica para modernizar la normativa municipal:

“Actualizar la Ley 2756 no es un trámite administrativo; es un acto de defensa democrática. Es asegurar que la legalidad se cumpla, que haya transparencia y que los concejos puedan ejercer plenamente el rol que la ciudadanía les asigna”.

En su exposición, el Lic. Otazo incorporó aportes de reconocidos autores de la ciencia política como Guillermo O’Donnell, Juan Linz, Robert Dahl y Elinor Ostrom, resaltando la importancia del equilibrio republicano y de los controles efectivos para evitar prácticas autoritarias y garantizar la calidad institucional.

“El desafío es claro: que nunca más un Ejecutivo local pueda gobernar sin control. Que ninguna Ordenanza quede sin respuesta. Que los Concejos dejen de estar solos”, afirmó.

Finalmente, Otazo celebró la apertura del debate y destacó que la discusión trasciende lo personal y lo coyuntural:

“Este es el momento de fortalecer nuestra democracia local. La democracia no se declama: se construye, se sostiene y se defiende.”

