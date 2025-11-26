“Otazo pidió fortalecer la democracia local en la Audiencia Pública por la Ley Orgánica de Municipalidades”

Comenzó el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa FePolítica26 de noviembre de 2025
La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.