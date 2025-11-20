Pirola, la Provincia y San Jerónimo del Sauce impulsan una propuesta que recupera la memoria local

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica19 de noviembre de 2025
El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El 21 de noviembre a las 21:00, en el Teatro ATE Casa España (Santa Fe), la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas Amaiqué presentará una puesta que recrea la fundación de San Jerónimo del Sauce a través del arte y la música.Política20 de noviembre de 2025
“Junto al Ministerio de Cultura de Santa Fe y el gobierno comunal de San Jerónimo del Sauce venimos trabajando para que esta iniciativa llegue a escena con la solidez que merece” explicó Pirola
Y agregó: _“Es un esfuerzo compartido que conecta la tradición de nuestras localidades con espacios donde la cultura se vuelve relato vivo permitiendo que las historias de nuestras comunidades se conozcan en toda la provincia.”_
“Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita nos encontramos en Rivadavia 2871 — Santa Fe” i_ nvitó el Senador Rubén Pirola.
La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.
El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.
El senador participó de propuestas en Franck, Colonia San José, Progreso, San Agustín y Humboldt, donde destacó la fuerza de las instituciones locales y el valor de lo compartido.
El senador Rubén Pirola llevó adelante una nueva recorrida por distintas localidades del Departamento Las Colonias, con foco en el trabajo cotidiano de las instituciones y el seguimiento de obras clave para los vecinos.
La fábrica está paralizada y los empleados no cobraron octubre. “Es una situación compleja atravesada por la crisis del sector a nivel nacional y por la del Grupo Vicentín”, dijo el diputado Blanco.
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
La distinción impacta en derechos laborales, remuneraciones y organización de actividades. Punto clave para planificar viajes, reuniones o actividades familiares
La Comuna de San Carlos Sud quiere felicitar a las empresas lácteas de nuestra localidad “Cassini y Cesaratto S.A.” y “Frutos del Campo S.A.” por la obtención de importantes medallas en el prestigioso concurso a nivel mundial “World Cheese Awards 2025” realizado en Berna, Suiza.
El tránsito se encuentra completamente interrumpido a la altura del kilómetro 14 mientras una grúa trabaja para remover el camión que está cruzado en la calzada.
La empresa San Carlos Cereales S.R.L. acompaña en este difícil momento a la familia de René Clemenz, quien fuera un muy buen proveedor de dicha empresa.
Se trata de su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.
Un automóvil Volkswagen Vento fue el vehículo involucrado, tras incendiarse presuntamente a causa de un problema mecánico. Afortunadamente, no se registraron heridos en el incidente.
La aplicación preguntará cuántos videos y fotos realizadas por la IA quieren ver. También reforzarán el sistema de etiquetados para poder distinguir este tipo material.
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que el próximo VIERNES 21 -día no laborable-, NO SE BRINDARÁN SERVICIOS.
En horas del mediodía de este jueves 20 de noviembre, personal de la Comisaría 18ª intervino en un hecho que primero fue caratulado como violación de domicilio en un campo de la localidad.