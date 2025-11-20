Pirola, la Provincia y San Jerónimo del Sauce impulsan una propuesta que recupera la memoria local

“Junto al Ministerio de Cultura de Santa Fe y el gobierno comunal de San Jerónimo del Sauce venimos trabajando para que esta iniciativa llegue a escena con la solidez que merece” explicó Pirola

Y agregó: _“Es un esfuerzo compartido que conecta la tradición de nuestras localidades con espacios donde la cultura se vuelve relato vivo permitiendo que las historias de nuestras comunidades se conozcan en toda la provincia.”_

“Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita nos encontramos en Rivadavia 2871 — Santa Fe” i_ nvitó el Senador Rubén Pirola.