Vuelve Billetera Santa Fe: reintegros de hasta $ 20.000 mensuales en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica12 de noviembre de 2025
El día 13 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El Gobierno de Santa Fe relanzó Billetera Santa Fe, una herramienta que vuelve con más fuerza y se renueva para acompañar a las familias santafesinas en sus compras cotidianas.
Este martes, el secretario de Comercio Interior y Servicios de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio, firmó un convenio -vigente hasta marzo 2026- con representantes de la Cámara de Supermercados de Rosario y la región, a partir del cual cada usuario podrá acceder a reintegros de hasta $ 20.000 mensuales, fortaleciendo el consumo interno y generando un impacto positivo en los 51 supermercados, autoservicios de cercanía y comercios de toda la región que se adhirieron a la herramienta.
El costo del reintegro se divide en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, informó el funcionario.
Esta nueva etapa se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.
Cuidar el bolsillo de los santafesinos
El beneficio se sostiene gracias al aporte conjunto de los comercios adheridos y del Banco Santa Fe, que asumen $ 10.000 cada uno para garantizar el reintegro total de hasta $20.000 mensuales por usuario. “Se reintegran hasta $ 10.000 a partir de compras realizadas con saldo virtual o tarjeta de débito de cualquier banco, y otros $ 10.000 adicionales con la tarjeta de crédito del Banco Santa Fe en un solo pago”, explicó Rezzoaglio, quien remarcó que de esta manera el costo del reintegro se divide en partes iguales entre los negocios y la entidad financiera.
La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Fe liderado por Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Gustavo Puccini; la Cámara de Supermercados de Rosario y el Banco Santa Fe, consolidando una política pública que busca cuidar el bolsillo de la ciudadanía y estimular la actividad económica en un momento clave del año.
“Sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos, es un beneficio más para quienes tienen otras tarjetas o billeteras que puede ir sumando y conformando mensualmente una suma que le ayude en la compra de productos de consumo masivo”, resaltó Rezzoaglio, quien valoró la vinculación del “sector público con el sector privado buscando herramientas para mejorar el poder adquisitivo de los santafesinos”.
Una app que trae más beneficios
El funcionario provincial invitó a todos los ciudadanos a “volver a instalar en el teléfono la aplicación de Billetera Santa Fe que es muy versátil y hasta rinde intereses como cualquier billetera virtual si uno tiene saldo allí”, a la vez que reconoció que desde Provincia “buscamos que la gente tenga otra herramienta a su favor”.
El representante de Billetera Santa Fe, Sergio Strologo, por su parte, detalló que la app se puede “descargar desde Google Store o App Store y empezar a utilizarla ya que es muy fácil y rápido sin requisitos especiales” y se encontrarán con una “herramienta renovada que les permitirá operar con tarjeta de crédito, comprar en cuotas y si dejan saldo en la billetera se remunera como en las demás billeteras virtuales”.
Cabe señalar que los usuario pueden visualizar el listado de los comercios adheridos ingresando a https://sf.gob.ar/billetera
El senador participó de propuestas en Franck, Colonia San José, Progreso, San Agustín y Humboldt, donde destacó la fuerza de las instituciones locales y el valor de lo compartido.
El senador Rubén Pirola llevó adelante una nueva recorrida por distintas localidades del Departamento Las Colonias, con foco en el trabajo cotidiano de las instituciones y el seguimiento de obras clave para los vecinos.
La fábrica está paralizada y los empleados no cobraron octubre. “Es una situación compleja atravesada por la crisis del sector a nivel nacional y por la del Grupo Vicentín”, dijo el diputado Blanco.
El presidente pro témpore del Senado ocupará la gobernación en caso de viaje al exterior o ausencia de Pullaro. Un dirigente socialista de Correa, departamento Iriondo, en reemplazo de Pablo Farías. Una docente por Tepp en el Concejo Municipal de Rosario.
Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales. En la Provincia de Santa Fe se votó para renovar bancas en la Cámara de Diputados.
Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.
La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software quedaron por debajo de las exigencias del servicio de mensajería.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
En la ciudad de San Carlos Centro, personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur URXI identificó a un masculino mayor de edad a bordo de una moto Yamaha XTZ sin licencia de conducir ni espejos reglamentarios, por lo que se procedió a la remisión al corralón municipal de dicha ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO efectivizó por estos días la entrega del monto resultante de la 7° Edición de la tradicional CAMINATA SOLIDARIA CONTRA EL CÁNCER.
Desde el inicio de esta gestión comunal, optimizar el servicio de alumbrado público ha sido una prioridad.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar.
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.