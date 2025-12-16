Pirola: “El alcance y el sentido comunitario de “Un Recreo en Positivo” es un logro de muchos en beneficios de todos”

Diputados distinguieron al equipo de vóley sub14 de Central San CarlosPolítica16 de diciembre de 2025
Se entregaron diplomas en reconocimiento a las deportistas y cuerpo técnico que se coronaron campeonas del Sudamericano de Clubes.
El senador Rubén Pirola realizó un balance del programa Un Recreo en Positivo, una iniciativa que recorre el Departamento Las Colonias a través de las escuelas, con el acompañamiento clave de docentes y directivos.
El senador Rubén Pirola realizó un balance del programa Un Recreo en Positivo, una iniciativa que recorre el Departamento Las Colonias a través de las escuelas, con el acompañamiento clave de docentes y directivos.
“Llegar a cada localidad por medio de las escuelas tiene un valor enorme. Las maestras y maestros nos abren las puertas entendiendo la importancia de difundir los derechos de las niñas y los niños, y de habilitar un espacio distinto donde el juego, la risa y la igualdad son protagonistas”, señaló Pirola.
El programa propone encuentros donde el derecho a jugar se vuelve experiencia concreta: compartir, divertirse y encontrarse sin diferencias. “Poder contarlo es importante, pero vivirlo en persona llena de emoción y deja una marca imborrable que reafirma la importancia de una idea que transforma el encuentro en una experiencia única” afirmó Andrea Fornasero a cargo de la ejecución del programa.
Pirola subrayó además el rol central de los docentes: “Son un eslabón fundamental. Cuidan y acompañan lo más valioso que tiene cada comunidad, sus chicos. Ese compromiso es lo que permite que Un Recreo en Positivo llegue a cada rincón del Departamento año tras año y sea ese momento por todos esperados”.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El Senador Rubén Pirola destaca el balance del programa como motor de socialización y renueva el compromiso con las instituciones de Las Colonias.
El diputado provincial valoró la media sanción que obtuvo el mensaje del Ejecutivo este jueves en la Cámara baja. También destacó la importancia de priorizar la obra pública como motor de la economía y generador de empleo, en un contexto de recesión nacional en el que Santa Fe sufre el impacto en sectores como la industria, el comercio y la construcción.
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica días y horarios del SHOW DE AGUAS DANZANTES de la fuente de Plaza San Martín:
El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.
La gran respuesta solidaria hizo que ya no nos queden cartitas disponibles de la campaña de padrinos, pero nuestra solidaridad continúa. Por eso, desde el Club Atlético Argentino y nuestra Asociación Mutual los invitamos a sumarse a esta nueva acción solidaria.
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.
La compañía lanzará una herramienta llamada "Android Emergency Live Video", que permitirá a operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo.