Pirola: “El alcance y el sentido comunitario de “Un Recreo en Positivo” es un logro de muchos en beneficios de todos”

El senador Rubén Pirola realizó un balance del programa Un Recreo en Positivo, una iniciativa que recorre el Departamento Las Colonias a través de las escuelas, con el acompañamiento clave de docentes y directivos.

Política16 de diciembre de 2025
ScreenHunter_051

El senador Rubén Pirola realizó un balance del programa Un Recreo en Positivo, una iniciativa que recorre el Departamento Las Colonias a través de las escuelas, con el acompañamiento clave de docentes y directivos.

“Llegar a cada localidad por medio de las escuelas tiene un valor enorme. Las maestras y maestros nos abren las puertas entendiendo la importancia de difundir los derechos de las niñas y los niños, y de habilitar un espacio distinto donde el juego, la risa y la igualdad son protagonistas”, señaló Pirola.

El programa propone encuentros donde el derecho a jugar se vuelve experiencia concreta: compartir, divertirse y encontrarse sin diferencias. “Poder contarlo es importante, pero vivirlo en persona llena de emoción y deja una marca imborrable que reafirma la importancia de una idea que transforma el encuentro en una experiencia única” afirmó Andrea Fornasero a cargo de la ejecución del programa.

Pirola subrayó además el rol central de los docentes: “Son un eslabón fundamental. Cuidan y acompañan lo más valioso que tiene cada comunidad, sus chicos. Ese compromiso es lo que permite que Un Recreo en Positivo llegue a cada rincón del Departamento año tras año y sea ese momento por todos esperados”.

Te puede interesar
ScreenHunter_029

Cuvertino: “El presupuesto define las prioridades del gobierno”

Política11 de diciembre de 2025

El diputado provincial valoró la media sanción que obtuvo el mensaje del Ejecutivo este jueves en la Cámara baja. También destacó la importancia de priorizar la obra pública como motor de la economía y generador de empleo, en un contexto de recesión nacional en el que Santa Fe sufre el impacto en sectores como la industria, el comercio y la construcción.

concejo

Comunicado oficial del Concejo Municipal de San Carlos Centro

Política10 de diciembre de 2025

El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.

Lo más visto
ScreenHunter_152

Choque entre una moto y una camioneta

Policiales08 de diciembre de 2025

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_042

Incendio en una casa

Policiales14 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_046

Nueva acción solidaria junto al Merendero Boquitas

Locales15 de diciembre de 2025

La gran respuesta solidaria hizo que ya no nos queden cartitas disponibles de la campaña de padrinos, pero nuestra solidaridad continúa. Por eso, desde el Club Atlético Argentino y nuestra Asociación Mutual los invitamos a sumarse a esta nueva acción solidaria.

ScreenHunter_048

Conducía alcoholizado

Policiales15 de diciembre de 2025

El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.

ScreenHunter_053

Papá Noel visita San Carlos Sud

Locales16 de diciembre de 2025

El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.