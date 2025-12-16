Pirola: “El alcance y el sentido comunitario de “Un Recreo en Positivo” es un logro de muchos en beneficios de todos”

El senador Rubén Pirola realizó un balance del programa Un Recreo en Positivo, una iniciativa que recorre el Departamento Las Colonias a través de las escuelas, con el acompañamiento clave de docentes y directivos.

“Llegar a cada localidad por medio de las escuelas tiene un valor enorme. Las maestras y maestros nos abren las puertas entendiendo la importancia de difundir los derechos de las niñas y los niños, y de habilitar un espacio distinto donde el juego, la risa y la igualdad son protagonistas”, señaló Pirola.

El programa propone encuentros donde el derecho a jugar se vuelve experiencia concreta: compartir, divertirse y encontrarse sin diferencias. “Poder contarlo es importante, pero vivirlo en persona llena de emoción y deja una marca imborrable que reafirma la importancia de una idea que transforma el encuentro en una experiencia única” afirmó Andrea Fornasero a cargo de la ejecución del programa.

Pirola subrayó además el rol central de los docentes: “Son un eslabón fundamental. Cuidan y acompañan lo más valioso que tiene cada comunidad, sus chicos. Ese compromiso es lo que permite que Un Recreo en Positivo llegue a cada rincón del Departamento año tras año y sea ese momento por todos esperados”.