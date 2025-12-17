Sesiona el Concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- MENSAJE N°009/25: Del Departamento Ejecutivo Municipal .Proyecto de ORDENANZA por el que se aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo para el año 2026 del Servicio de Desagües Cloacales de San Carlos Centro.

4- Proyecto de RESOLUCIÓN: Por el que promueve el Funcionamiento del Concejo Municipal y la Convivencia Democrática. Presentado por Presidencia.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. Informe sobre el estado de abandono, falta de desmalezado y limpieza del estanque de agua en la Exfabrica CENCI S.A. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

6- Proyecto de ORDENANZA: Por el que se crea los lineamientos para la accesibilidad Universal y el uso Inclusivo del Espacio Público en la Ciudad de San Carlos Centro. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo, Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

7- Proyecto de ORDENANZA: Por el que se crea los lineamientos generales para el “Mantenimiento Integral de Plazas y Sustitución de Areneros”. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo, Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”

8- Proyecto de RESOLUCIÓN: Adecuación de los Valores de la Tasa General de Inmuebles Urbanos y Bonificación para los Contribuyentes Cumplidores que no abonaron el mes de diciembre de cada Año. Presentado por la Concejal Lucia Paporello. Partido “Con la Fuerza con los Hechos”.-

9- Proyecto de RESOLUCIÓN: Publicación Obligatoria del Movimiento de Ingresos y Egresos del Concejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro. Presentado por la Concejal Lucia Paporello. Partido “Con la Fuerza con los Hechos”.-

10- DESPACHO N°017/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA, por el que se formaliza la donación efectuada a la Municipalidad con destino a calle Pública.-

11- DESPACHO N°17/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M. mantenimiento de areneros en el Paseo del Arte.-

12- Consideraciones Finales. –