Sesiona el Concejo Municipal

Diputados distinguieron al equipo de vóley sub14 de Central San CarlosPolítica16 de diciembre de 2025
Se entregaron diplomas en reconocimiento a las deportistas y cuerpo técnico que se coronaron campeonas del Sudamericano de Clubes.
El día 18 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:Política17 de diciembre de 2025
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-
3- MENSAJE N°009/25: Del Departamento Ejecutivo Municipal .Proyecto de ORDENANZA por el que se aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo para el año 2026 del Servicio de Desagües Cloacales de San Carlos Centro.
4- Proyecto de RESOLUCIÓN: Por el que promueve el Funcionamiento del Concejo Municipal y la Convivencia Democrática. Presentado por Presidencia.-
5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. Informe sobre el estado de abandono, falta de desmalezado y limpieza del estanque de agua en la Exfabrica CENCI S.A. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-
6- Proyecto de ORDENANZA: Por el que se crea los lineamientos para la accesibilidad Universal y el uso Inclusivo del Espacio Público en la Ciudad de San Carlos Centro. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo, Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.-
7- Proyecto de ORDENANZA: Por el que se crea los lineamientos generales para el “Mantenimiento Integral de Plazas y Sustitución de Areneros”. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo, Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”
8- Proyecto de RESOLUCIÓN: Adecuación de los Valores de la Tasa General de Inmuebles Urbanos y Bonificación para los Contribuyentes Cumplidores que no abonaron el mes de diciembre de cada Año. Presentado por la Concejal Lucia Paporello. Partido “Con la Fuerza con los Hechos”.-
9- Proyecto de RESOLUCIÓN: Publicación Obligatoria del Movimiento de Ingresos y Egresos del Concejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro. Presentado por la Concejal Lucia Paporello. Partido “Con la Fuerza con los Hechos”.-
10- DESPACHO N°017/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA, por el que se formaliza la donación efectuada a la Municipalidad con destino a calle Pública.-
11- DESPACHO N°17/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M. mantenimiento de areneros en el Paseo del Arte.-
12- Consideraciones Finales. –
El senador Rubén Pirola realizó un balance del programa Un Recreo en Positivo, una iniciativa que recorre el Departamento Las Colonias a través de las escuelas, con el acompañamiento clave de docentes y directivos.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El Senador Rubén Pirola destaca el balance del programa como motor de socialización y renueva el compromiso con las instituciones de Las Colonias.
El diputado provincial valoró la media sanción que obtuvo el mensaje del Ejecutivo este jueves en la Cámara baja. También destacó la importancia de priorizar la obra pública como motor de la economía y generador de empleo, en un contexto de recesión nacional en el que Santa Fe sufre el impacto en sectores como la industria, el comercio y la construcción.
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.