Sesiona el Concejo Municipal

El día 18 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

17 de diciembre de 2025
1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-      MENSAJE N°009/25: Del Departamento Ejecutivo Municipal .Proyecto de ORDENANZA por el que se aprueba el Plan de Mejoras  y Desarrollo para el año 2026 del Servicio de  Desagües Cloacales de San Carlos Centro.

4-      Proyecto de RESOLUCIÓN: Por el que promueve el Funcionamiento del Concejo Municipal y la Convivencia Democrática. Presentado por Presidencia.-

5-      Proyecto de  MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. Informe sobre el estado de abandono, falta de desmalezado y limpieza del estanque de agua en la Exfabrica CENCI S.A. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

6-      Proyecto de ORDENANZA: Por el que se crea los lineamientos para la accesibilidad Universal y el uso Inclusivo del Espacio Público en la Ciudad de San Carlos Centro. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo,  Judith Perren. Partido “Alternativa  Sancarlina”.-

7-      Proyecto de ORDENANZA: Por el que se crea los lineamientos generales para el “Mantenimiento Integral de Plazas y Sustitución de Areneros”. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo,  Judith Perren. Partido “Alternativa  Sancarlina”

8-      Proyecto de RESOLUCIÓN: Adecuación de los Valores de la Tasa General de Inmuebles Urbanos y Bonificación para los Contribuyentes Cumplidores que no abonaron el mes de diciembre de cada Año. Presentado por la Concejal Lucia Paporello. Partido “Con la Fuerza con los Hechos”.-

9-      Proyecto de RESOLUCIÓN: Publicación Obligatoria del Movimiento de Ingresos y Egresos del Concejo Municipal de la Ciudad de San Carlos Centro. Presentado por la Concejal Lucia Paporello. Partido “Con la Fuerza con los Hechos”.-

10-  DESPACHO N°017/25: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA, por el que se formaliza la donación efectuada a la Municipalidad con destino a calle Pública.-

11-  DESPACHO N°17/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de  MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M.  mantenimiento de areneros  en el Paseo del Arte.-

12-  Consideraciones Finales. –

 

Cuvertino: “El presupuesto define las prioridades del gobierno”

Política11 de diciembre de 2025

El diputado provincial valoró la media sanción que obtuvo el mensaje del Ejecutivo este jueves en la Cámara baja. También destacó la importancia de priorizar la obra pública como motor de la economía y generador de empleo, en un contexto de recesión nacional en el que Santa Fe sufre el impacto en sectores como la industria, el comercio y la construcción.

Conducía alcoholizado

Policiales15 de diciembre de 2025

El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.

Papá Noel visita San Carlos Sud

Locales16 de diciembre de 2025

El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.

Claves para una buena gestión de productos en autoservicio

Interés General16 de diciembre de 2025

Los negocios de autoservicio enfrentan el desafío constante de mantener orden, claridad y eficiencia en la identificación de productos. Una gestión adecuada no solo mejora la experiencia de compra del cliente, sino que también optimiza el trabajo diario del personal y reduce errores en el punto de venta. En este escenario, contar con soluciones tecnológicas precisas como sistemas de etiquetado automatizado es fundamental.

Visita al Tiro Federal Argentino Suizo

Locales17 de diciembre de 2025

La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.