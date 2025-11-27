Obras y mejoras en el Jardín N° 85 con aportes del municipio

Domingo 7 de diciembre: 5º Edición del “Baila San Carlos”Locales27 de noviembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.