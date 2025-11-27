Obras y mejoras en el Jardín N° 85 con aportes del municipio

Dichos fondos fueron destinados en parte a la ejecución de obras de mantenimiento y reacondicionamiento de diferentes espacios como sala de música y depósito de materiales con renovación de piso, cielo raso, luminarias, reparación y pintura de paredes, entre otras; completándose la inversión en los próximos días con las tareas de nivelación y recambio de cerámicos del pasillo corredor principal.

“Aquí estamos para poner en conocimiento de la comunidad el destino de estos fondos y también un poco a modo de balance de fin de año para conversar sobre las distintas actividades desarrolladas y los nuevos proyectos. Siempre es un placer visitarlos más allá de que estamos comunicados y en sintonía permanentemente. Nos llena de satisfacción ver traducidos los aportes que se hacen en constantes mejoras para las instalaciones, lo que repercute sin dudas en la calidad educativa, con la gran importancia que ello tiene ya que se trata del inicio de la escolaridad, etapa fundamental para el desarrollo integral de nuestros niños”, destacó el Intendente Juan José Placenzotti.