Cierre del ciclo 2025 del Programa Municipal de Actividades Terapéuticas “60más”

Con total éxito finalizó el ciclo 2025 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60MÁS”, propuesta especialmente dirigida al colectivo etario más de 60 años desarrollada por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en el complejo del CET.

El dinámico sistema de talleres y actividades diarias, con acceso totalmente libre y gratuito, cumplió con creces los objetivos planteados, con gran convocatoria e importantes resultados que se traducen en mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores, e impactan directamente en la vejez activa y saludable que se promueve con la actividad.

“Nos llena de satisfacción una vez más ver cómo han recepcionado y han disfrutado esta propuesta, seguiremos trabajando por el bienestar de esta franja etaria de la comunidad, como siempre lo hemos hecho, y como lo hacemos con todas las demás, brindándoles más y más servicios, generando nuevas oportunidades, planteando nuevos desafíos, cada vez más grandes e innovadores. Por supuesto en el 2026 redoblaremos la apuesta y aquí los esperamos deseando se haga aún más numeroso el grupo”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.