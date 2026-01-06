El Intendente Juan José Placenzotti informó en horas de la mañana de este martes que la obra del gasoducto del Área Industrial comenzará en el mes de febrero.
Cierre del ciclo 2025 del Programa Municipal de Actividades Terapéuticas “60más”
Con total éxito finalizó el ciclo 2025 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60MÁS”, propuesta especialmente dirigida al colectivo etario más de 60 años desarrollada por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en el complejo del CET.
El dinámico sistema de talleres y actividades diarias, con acceso totalmente libre y gratuito, cumplió con creces los objetivos planteados, con gran convocatoria e importantes resultados que se traducen en mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores, e impactan directamente en la vejez activa y saludable que se promueve con la actividad.
“Nos llena de satisfacción una vez más ver cómo han recepcionado y han disfrutado esta propuesta, seguiremos trabajando por el bienestar de esta franja etaria de la comunidad, como siempre lo hemos hecho, y como lo hacemos con todas las demás, brindándoles más y más servicios, generando nuevas oportunidades, planteando nuevos desafíos, cada vez más grandes e innovadores. Por supuesto en el 2026 redoblaremos la apuesta y aquí los esperamos deseando se haga aún más numeroso el grupo”, expresó el Intendente Juan José Placenzotti.
Chiafredo organiza “Sunset Entre Cielos”Locales06 de enero de 2026
Chiafredo organiza una nueva edición de “Sunset Entre Cielos” el día sábado 24 de enero, de las 20:00 a las 4:00 horas, en Los Teros ubicado en Ruta Provincial N°6 - KM 38, de la localidad de San Carlos Norte.
Llega una nueva edición del “San Carlos Food”Locales06 de enero de 2026
El Festival Gastronómico de la Ciudad volverá a reunir al arte culinario local en Nuestro Mayor Pulmón Verde, con espectáculos musicales, paseo de artesanos, entre otros atractivos.
San Carlos Sud: El Área de Assal local realizará trámites del registro UTA 2026Locales05 de enero de 2026
Informamos que a partir de este mes se pueden gestionar los trámites de REGISTRO DE UNIDAD TRANSPORTE DE ALIMENTO (UTA) con vigencia 2026.
Los Reyes Magos visitarán nuestra ciudadLocales05 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigónLocales05 de enero de 2026
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°01/2026 (Ordenanza Nº1673/26) para la compra de hormigón.
Recomendaciones para salir a la rutaLocales05 de enero de 2026
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
Recomendaciones para un uso eficiente y racional de la energíaLocales02 de enero de 2026
En el marco de las jornadas de demanda extrema de energía eléctrica debido a las altas temperaturas, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO reitera a la comunidad la importancia de realizar un uso eficiente y racional de la energía y del agua, dado que en gran parte este servicio funciona también con la red eléctrica.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas02 de enero de 2026
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
Millonaria deuda dejó la pésima gestión de Cavallero en San Carlos Norte: “Más de 130 millones de pesos, el parque automotor destruido y 8 cuadras de cordón cuneta que no se hicieron”Política02 de enero de 2026
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
El truco para usar Google Maps sin internet y no quedarte sin GPSTecnología04 de enero de 2026
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Accidente de tránsito en Ruta 6Policiales05 de enero de 2026
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Se recuperó una mesa sustraída desde una viviendaPoliciales05 de enero de 2026
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de enero de 2026
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de enero de 2026
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
La rutina de 10 minutos que mejora el equilibrio y la coordinación avalada por expertosSalud06 de enero de 2026
Sin la necesidad de moverse de casa y con apenas unos objetos, una propuesta sencilla ayuda a fortalecer la movilidad y prevenir lesiones en adultos de todas las edades