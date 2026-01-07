El Intendente Juan José Placenzotti informó en horas de la mañana de este martes que la obra del gasoducto del Área Industrial comenzará en el mes de febrero.
Sábado 17 de enero: Carnaval sancarlino sobre calle Rivadavia
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.Locales07 de enero de 2026
EL SÁBADO 17 DE ENERO desde las 21:30 hs:
“NACIBAÍ”, celebra sus 25 años con impresionante despliegue de ritmo y color.
“ARAYÉ”, desde Córdoba, con su deslumbrante espectáculo.
Cierre musical a toda cumbia con “ACLAMADO AMISTAD”.
Carnaval Sancarlino a pleno, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad, como es tradicional, con entrada libre y gratuita.
Servicio de buffet a cargo de Bomberos Voluntarios. Sillas gratis.
Chiafredo organiza una nueva edición de “Sunset Entre Cielos” el día sábado 24 de enero, de las 20:00 a las 4:00 horas, en Los Teros ubicado en Ruta Provincial N°6 - KM 38, de la localidad de San Carlos Norte.
Con total éxito finalizó el ciclo 2025 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60MÁS”, propuesta especialmente dirigida al colectivo etario más de 60 años desarrollada por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en el complejo del CET.
El Festival Gastronómico de la Ciudad volverá a reunir al arte culinario local en Nuestro Mayor Pulmón Verde, con espectáculos musicales, paseo de artesanos, entre otros atractivos.
Informamos que a partir de este mes se pueden gestionar los trámites de REGISTRO DE UNIDAD TRANSPORTE DE ALIMENTO (UTA) con vigencia 2026.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°01/2026 (Ordenanza Nº1673/26) para la compra de hormigón.
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
El día 7 de Enero a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. a) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Como vecino de San Carlos Centro, empleado municipal y Concejal electo por el voto popular, considero necesario dirigirme a toda la comunidad para aclarar una situación que me preocupa profundamente y que, lamentablemente, el Departamento Ejecutivo Municipal no quiere explicar con claridad.
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.