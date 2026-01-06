Llega una nueva edición del “San Carlos Food”

El Festival Gastronómico de la Ciudad volverá a reunir al arte culinario local en Nuestro Mayor Pulmón Verde, con espectáculos musicales, paseo de artesanos, entre otros atractivos.

Locales06 de enero de 2026
SÁBADO 21 DE FEBRERO a partir de las 20 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad. “SAN CARLOS FOOD”, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad, como es costumbre, con entrada libre y gratuita.

 

