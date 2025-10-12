Duelo por el fallecimiento de Agente Municipal

Las Autoridades y el Personal del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhieren al duelo producido por el fallecimiento del Agente Mauro Sebastián Massini.

  Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos. Rogamos cristiana resignación.

 

