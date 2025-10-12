Duelo por el fallecimiento de Agente Municipal

Te puede interesar

¡Agasajá a Mamá en su día con Tarjeta Central! Locales 11 de octubre de 2025 La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra el Día de la Madre: ¡5 cuotas sin interés!

San Carlos Sud: Taller para Adultos Mayores “Siendo con + sentido” Locales 10 de octubre de 2025 En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.

El Concejo Municipal conmemora el 39° Aniversario de la declaración de San Carlos Centro como Ciudad Locales 09 de octubre de 2025 El Concejo Municipal de San Carlos Centro conmemora este 9 de octubre el 39° aniversario de la declaración de nuestra localidad como Ciudad, establecida mediante la Ley Provincial N° 9935, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en 1986.

La Escuela Técnica compró un nuevo torno con el aporte del F.A.E. Locales 09 de octubre de 2025 La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.

Charla sobre separación de residuos y compostaje en la Escuela Manuel Belgrano N° 359 Locales 09 de octubre de 2025 Con el objetivo de seguir llevando adelante acciones que promuevan la concientización e importancia del cuidado del medio ambiente, la Escuela Manuel Belgrano N° 359 recibió a referentes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, quienes brindaron una charla sobre separación de residuos y compostaje.

La Escuela de Lengua Italiana Dante Alighieri celebra 50 años de vida Locales 09 de octubre de 2025 Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).