Duelo por el fallecimiento de Agente Municipal

¡Agasajá a Mamá en su día con Tarjeta Central!Locales11 de octubre de 2025
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra el Día de la Madre: ¡5 cuotas sin interés!
Las Autoridades y el Personal del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhieren al duelo producido por el fallecimiento del Agente Mauro Sebastián Massini.Locales12 de octubre de 2025
Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y amigos. Rogamos cristiana resignación.
En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.
El acto de apertura se llevó a cabo este miércoles en la explanada del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro conmemora este 9 de octubre el 39° aniversario de la declaración de nuestra localidad como Ciudad, establecida mediante la Ley Provincial N° 9935, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Santa Fe en 1986.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.
Con el objetivo de seguir llevando adelante acciones que promuevan la concientización e importancia del cuidado del medio ambiente, la Escuela Manuel Belgrano N° 359 recibió a referentes del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, quienes brindaron una charla sobre separación de residuos y compostaje.
Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.
El Club Central San Carlos es subsede este fin de semana, junto a otros clubes, del Torneo Tradicional de Vóley “Titi” Zurbriggen, organizado por el Club Libertad de San Jerónimo Norte.
Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín. (Foto ilustrativa).
