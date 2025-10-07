Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Aviso a la comunidad. María Esther Catalina Borghetti Q.E.P.D. Necrológicas 02 de octubre de 2025 Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.

Necrológicas Sentir Carruajes Nacionales 02 de octubre de 2025 Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.

Nuevos bancos para la Escuela Primaria Manuel Belgrano N° 359 Locales 06 de octubre de 2025 Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.

Este domingo: “La plaza del domingo” junto al Encuentro de Motos Locales 06 de octubre de 2025 En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales Locales 06 de octubre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

Resultados – Argentinito Hockey 2025 Polideportivo 06 de octubre de 2025 El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.

Octubre Rosa: Mes de la concientización y prevención del cáncer de mama Locales 06 de octubre de 2025 El Concejo Municipal de San Carlos Centro se suma a esta campaña mundial para promover la detección temprana y el cuidado de la salud.

Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas: ciclo de charlas abierto a la comunidad Locales 06 de octubre de 2025 La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizan un ciclo de charlas junto a especialistas para reflexionar sobre crianzas, entornos digitales y el rol de los adultos cuidadores. La primera actividad estará dedicada a las primeras infancias y se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de octubre de 2025 Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.