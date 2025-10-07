Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.

Necrológicas07 de octubre de 2025
OSTTA

Sus restos serán velados en sala comunal de San Carlos Sud y recibirá sepultura hoy Martes 7 de Octubre a las 11:30 horas en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud. Nuestras condolencias a sus familiares. Necrológicas Ostta Sepelios
 

ScreenHunter_023

Nuevos bancos para la Escuela Primaria Manuel Belgrano N° 359

Locales06 de octubre de 2025

Los alumnos y docentes de la Escuela Manuel Belgrano N° 359 han recibido nuevos bancos y sillas, aporte de la Comuna de San Carlos Sud que surge de un trabajo articulado con el establecimiento educativo, buscando de manera conjunta contar con las mejores condiciones para el dictado de las clases y la educación de los niños y niñas.

ScreenHunter_028

Resultados – Argentinito Hockey 2025

Polideportivo06 de octubre de 2025

El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.

27012021-mutual

Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas: ciclo de charlas abierto a la comunidad

Locales06 de octubre de 2025

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y su Farmacia Mutual organizan un ciclo de charlas junto a especialistas para reflexionar sobre crianzas, entornos digitales y el rol de los adultos cuidadores. La primera actividad estará dedicada a las primeras infancias y se realizará el miércoles 8 de octubre a las 20 horas en el Auditorio Mutual de San Carlos Centro.

ScreenHunter_034

Plan Director de Arbolado Urbano: “Explosión” de colores en la ciudad

Locales07 de octubre de 2025

En el marco del PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO que lleva adelante el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desde el año 2016, plantando desde entonces un promedio de 1.200 ejemplares por año, todos producidos en el Vivero Forestal Municipal, los sancarlinos disfrutamos, con el advenimiento de la primavera, de una verdadera “explosión” de colores que es cada vez más variada e impactante y que trae consigo innumerables y notorios beneficios.