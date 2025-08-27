Guía práctica para mantener tus plantas de interior saludables

Locales27 de agosto de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
Necrológicas23 de agosto de 2025
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Necrológicas25 de agosto de 2025
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Locales25 de agosto de 2025
Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.
Necrológicas25 de agosto de 2025
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Necrológicas25 de agosto de 2025
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Policiales25 de agosto de 2025
Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.
Política26 de agosto de 2025
Esta semana hay convocatoria para miércoles y viernes, oportunidad en que se pondrán a consideración temas vinculados a Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y Funcionamiento del Estado.
Locales26 de agosto de 2025
El viernes 7 de noviembre Chiafredo organiza la 16º edición de la Expo Vinos “Entre Cielos” en la Sociedad Rural de San Carlos. (Foto archivo).
Tecnología27 de agosto de 2025
Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.