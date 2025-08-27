Guía práctica para mantener tus plantas de interior saludables

Con estos cuidados simples, vas a lograr que estén verdes, vivas y decorando tu casa todo el tiempo.

Interés General27 de agosto de 2025
ScreenHunter_016

Tener plantas de interior no solo suma verde y vida a tu casa, también mejora la calidad del aire y aporta bienestar. Pero para que se mantengan lindas y saludables, es clave conocer algunos cuidados básicos que podés aplicar fácilmente.

1. Elegí bien la ubicación

Cada especie necesita distinta cantidad de luz. Colocalas cerca de una ventana con buena iluminación natural, pero evitá el sol directo si no lo toleran. Si el espacio es oscuro, podés complementar con luces LED para plantas.

2. Regá con medida

El exceso de agua es una de las principales causas de que se mueran. Antes de regar, tocá la tierra: si todavía está húmeda, esperá uno o dos días más.

3. Prestá atención a la humedad

Muchas plantas de interior disfrutan de ambientes húmedos. Si tu casa es muy seca, podés pulverizar las hojas o poner un recipiente con agua cerca.

4. Nutrí la tierra

Cada tanto, agregá fertilizante orgánico o específico para plantas de interior. Esto les aporta nutrientes que el sustrato pierde con el tiempo.

5. Revisá las hojas

Las manchas, puntitos o cambios de color pueden ser señales de plagas o enfermedades. Cuanto antes lo detectes, más fácil será tratarlas.

6. Podá cuando haga falta

Sacá hojas secas o ramas dañadas. Esto ayuda a que la planta concentre su energía en las partes sanas y siga creciendo fuerte.

Fuente: Nexofin

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_104

Segundo aviso previo a desguace de motovehículos retenidos

Locales27 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la primera publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.

ScreenHunter_118

“Beck, festival gastronómico”: Convocatoria para artesanos y emprendedores

Locales25 de agosto de 2025

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.