Guía práctica para mantener tus plantas de interior saludables

Tener plantas de interior no solo suma verde y vida a tu casa, también mejora la calidad del aire y aporta bienestar. Pero para que se mantengan lindas y saludables, es clave conocer algunos cuidados básicos que podés aplicar fácilmente.

1. Elegí bien la ubicación

Cada especie necesita distinta cantidad de luz. Colocalas cerca de una ventana con buena iluminación natural, pero evitá el sol directo si no lo toleran. Si el espacio es oscuro, podés complementar con luces LED para plantas.

2. Regá con medida

El exceso de agua es una de las principales causas de que se mueran. Antes de regar, tocá la tierra: si todavía está húmeda, esperá uno o dos días más.

3. Prestá atención a la humedad

Muchas plantas de interior disfrutan de ambientes húmedos. Si tu casa es muy seca, podés pulverizar las hojas o poner un recipiente con agua cerca.

4. Nutrí la tierra

Cada tanto, agregá fertilizante orgánico o específico para plantas de interior. Esto les aporta nutrientes que el sustrato pierde con el tiempo.

5. Revisá las hojas

Las manchas, puntitos o cambios de color pueden ser señales de plagas o enfermedades. Cuanto antes lo detectes, más fácil será tratarlas.

6. Podá cuando haga falta

Sacá hojas secas o ramas dañadas. Esto ayuda a que la planta concentre su energía en las partes sanas y siga creciendo fuerte.

