Nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural

En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.

Locales12 de octubre de 2025
ScreenHunter_060

El mismo funciona en el Pabellón Eduardo Stratta y se denomina “Fogón La Rural”.

“Este nuevo espacio se abrirá cada 15 días, la gente deberá realizar reservas, y se brindará carnes y verduras asadas, entre otras alternativas”, comentaron los responsables de la nueva propuesta. 

Te puede interesar
Lo más visto