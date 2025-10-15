Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas12 de octubre de 2025
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.Necrológicas15 de octubre de 2025
Sus restos son velados en sala parroquial de San Carlos Norte a partir de la hora 20:00 y recibirán sepultura mañana en el Cementerio de San Carlos Norte a la hora 11:00. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.
El Club Atlético Argentino de San Carlos felicita a los jugadores Federico Stanich y Benjamín Becker, integrantes de la Categoría 2014, quienes formaron parte del equipo del Club Atlético Colón de Santa Fe que obtuvo el subcampeonato de la Copa de Oro en la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, organizada por Unión de Sunchales.
Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
Se recambiaron por completo las luminarias de la Plazoleta “De las Primeras Familias”, colocando artefactos modernos que proporcionan una mejor iluminación permitiendo disfrutar y apreciar este espacio público tan lindo de nuestra localidad.
El Hospital Pedro Suchón informa a la comunidad que se está llevando adelante una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama.
La droga semaglutida 2.4 mg inyectable –que mostró eficaces resultados en mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso– podrá usarse y comercializarse en el país. Se venderá bajo receta médica, como complemento de dieta, actividad física y abordaje integral.
