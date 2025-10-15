Necrológicas Sentir Carruajes

Lo más visto

Nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural Locales 12 de octubre de 2025 En horas de la noche de este sábado se inauguró un nuevo espacio gastronómico en la Sociedad Rural de San Carlos.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 12 de octubre de 2025 Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.

El Club Atlético Argentino de San Carlos felicita a los jugadores Federico Stanich y Benjamín Becker Polideportivo 14 de octubre de 2025 El Club Atlético Argentino de San Carlos felicita a los jugadores Federico Stanich y Benjamín Becker, integrantes de la Categoría 2014, quienes formaron parte del equipo del Club Atlético Colón de Santa Fe que obtuvo el subcampeonato de la Copa de Oro en la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, organizada por Unión de Sunchales.

Accidente de tránsito Policiales 14 de octubre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.

Franck: Aprehendidos por supuesta infracción a la Ley de Microtráfico Policiales 14 de octubre de 2025 Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.

“San Carlos Canta con Dulzura” Locales 15 de octubre de 2025 Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.

San Carlos Sud: Nuevas luminarias en la Plazoleta "De las primeras familias" Locales 15 de octubre de 2025 Se recambiaron por completo las luminarias de la Plazoleta “De las Primeras Familias”, colocando artefactos modernos que proporcionan una mejor iluminación permitiendo disfrutar y apreciar este espacio público tan lindo de nuestra localidad.

Campaña de prevención del cáncer de mama Locales 15 de octubre de 2025 El Hospital Pedro Suchón informa a la comunidad que se está llevando adelante una campaña de prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Obesidad: la droga más famosa para tratarla llegó a la Argentina Salud 15 de octubre de 2025 La droga semaglutida 2.4 mg inyectable –que mostró eficaces resultados en mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso– podrá usarse y comercializarse en el país. Se venderá bajo receta médica, como complemento de dieta, actividad física y abordaje integral.