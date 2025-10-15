Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.

Necrológicas15 de octubre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala parroquial de San Carlos Norte a partir de la hora 20:00 y recibirán sepultura mañana en el Cementerio de San Carlos Norte a la hora 11:00. Servicio Sentir Carruajes.

