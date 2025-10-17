Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 71 años, el Señor Juan Carlos Nipotte.

Necrológicas17 de octubre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala de velatorio de calle 25 de Mayo 530 y son llevados al Crematorio del Cementerio local a la hora 17:30 de este viernes. Servicio Sentir Carruajes.

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_062

Accidente de tránsito

Policiales14 de octubre de 2025

Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_098

López: Homicidio en accidente vial

Policiales16 de octubre de 2025

En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.