Accidente de tránsito Policiales 14 de octubre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 15 de octubre de 2025 Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.

Edición récord del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos” Polideportivo 16 de octubre de 2025 Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”, un evento que se ha consolidado como una verdadera fiesta del deporte formativo.

Cómo utilizan ChatGPT los argentinos, según OpenAI Tecnología 16 de octubre de 2025 La empresa de Sam Altman realizó un estudio donde detalla el uso que se le da a la tecnología en el país. También analiza el impacto que podría tener en la productividad nacional.

López: Homicidio en accidente vial Policiales 16 de octubre de 2025 En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.

Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad Locales 17 de octubre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Limpieza de la torre del Templo San Carlos Borromeo con tecnología de última generación Locales 17 de octubre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante permanentes tareas de mantenimiento y conservación en edificios públicos para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.

Ahora un amigo podrá ayudarte a recuperar tu cuenta de Google Tecnología 17 de octubre de 2025 Se incorporó una herramienta extra de seguridad que facilita recuperar el acceso a tu cuenta a través de un contacto designado, pensado especialmente para situaciones en las que no tengas tu celular a mano.