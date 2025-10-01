Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.

Sus restos serán cremados hoy en el Crematorio Municipal sin previo velatorio. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.

Obras y mejoras en el Instituto N° 60 con aportes del municipio

El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Instituto Superior del Profesorado N° 60 “27 de Septiembre” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.