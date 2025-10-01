Lo más visto

Se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos Locales 28 de septiembre de 2025 Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.

Necrológicas Ostta Sepelios 28 de septiembre de 2025 Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.

San Carlos Sud festejó los 167 años de la Fundación de la Colonia con la quinta edición del “Beck Festival” Locales 28 de septiembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud realizó la quinta edición del “Beck Festival”, en la Plaza 27 de Septiembre, con entrada libre y gratuita, en el marco de los festejos de los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos.

Se inauguró la Muestra Estática de Inmigrantes en la Sociedad de Canto “Harmonie” Locales 29 de septiembre de 2025 Al finalizar el acto por los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos este domingo en horas de la mañana, se inauguró una muestra realizada por la “Asociación Civil Colectividades de la Colonia San Carlos”.

Obras y mejoras en el Instituto N° 60 con aportes del municipio Locales 30 de septiembre de 2025 El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Instituto Superior del Profesorado N° 60 “27 de Septiembre” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.

Accidente de tránsito en zona rural de Larrechea Policiales 30 de septiembre de 2025 En zona rural de Larrechea cerca de las 00:40 horas, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y aparentemente un animal.

Argentino dice presente en el radar de Estudiantes de La Plata Polideportivo 30 de septiembre de 2025 El Club Atlético Argentino felicita a los ocho jugadores formados en su cantera que fueron convocados por Estudiantes de La Plata para participar de una jornada de entrenamiento desarrollada en la localidad de Alvear (Santa Fe), bajo la organización del Club Leones.