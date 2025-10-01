Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas23 de septiembre de 2025
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.Necrológicas01 de octubre de 2025
Sus restos serán cremados hoy en el Crematorio Municipal sin previo velatorio. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
Con un acto protocolar, encabezado por la Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo, se festejó un nuevo aniversario de la Colonia San Carlos en horas de la mañana de este domingo en la Plaza 27 de Septiembre.
Falleció hoy Domingo 28 de Septiembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 42 años, el Señor Juan José Pegassano.
La Comuna de San Carlos Sud realizó la quinta edición del “Beck Festival”, en la Plaza 27 de Septiembre, con entrada libre y gratuita, en el marco de los festejos de los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos.
Al finalizar el acto por los 167 años de la Fundación de la Colonia San Carlos este domingo en horas de la mañana, se inauguró una muestra realizada por la “Asociación Civil Colectividades de la Colonia San Carlos”.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Instituto Superior del Profesorado N° 60 “27 de Septiembre” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
En zona rural de Larrechea cerca de las 00:40 horas, se produjo un accidente de tránsito protagonizado por un automóvil y aparentemente un animal.
La Comuna de San Carlos Sud informa a su población que se harán entrega de semillas del programa comunal “MI HUERTA EN CASA” temporada primavera - verano.
El trabajo analiza los avances en el campo y aborda la controversia con los nuevos fármacos.
El Club Atlético Argentino felicita a los ocho jugadores formados en su cantera que fueron convocados por Estudiantes de La Plata para participar de una jornada de entrenamiento desarrollada en la localidad de Alvear (Santa Fe), bajo la organización del Club Leones.
El vehículo fue hallado en un camino rural. Creen haber encontrado un cráneo entre los hierros retorcidos del rodado.Un llamado anónimo alertó a la policía.